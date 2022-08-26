Путевка в Дубай, подарки, бонусы, что же ждет клиентов leasing.express

23 августа состоялось открытие нового офиса leasing.express в самом центре Бишкека. В честь открытия наших инвесторов ждут подарки, розыгрыши и бонусы, которые приятно удивят!

Открытие нового офиса было обусловлено желанием руководства сделать услуги и консультации компании более доступными для обычных граждан Кыргызской Республики. В новом офисе наши клиенты смогут за 10 минут получить одобрение на автомобиль в лизинг (рассрочку), открыть и пополнить счет инвестирования, получить профессиональную консультацию об услугах компании, а также для удобства наших клиентов имеется парковка, что не маловажно в загруженном городе. Новый офис открыт в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула 140.