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В столице неизвестные сломали кусты розы. Нарушителей ищут

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- Назгуль Абдыразакова
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26 августа, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" при утреннем обходе территории обнаружили сломанные кусты штамбовой розы в количестве 4 штук у здания Жогорку Кенеша, которые были посажены в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на месте установлено, что зелёные насаждения сломаны намеренно, так как и колышки, к которым был привязан ствол для лучшего укрепления, в почве были оторваны. Кроме того, злостные нарушители растоптали и клумбы цветов - порядка 20 штук сальвий.

На данный момент сотрудники предприятия в лице начальника участка по Первомайскому району и мастеров озеленителей пытаются установить личность нарушителей и составляют акт.


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URL: https://www.vb.kg/421866
Теги:
мэрия, нарушения, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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