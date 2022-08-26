Легендарные маршруты между Алматы и Иссык-Кулем снова доступны туристам

Живописные горные маршруты между Кыргызской Республикой и Казахстаном, долгое время недоступные туристам, будут открыты. Сегодня стартовал пилотный переход из Алматы на Иссык-Куль через перевал Сары-Булак, сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Первой по горной тропе пройдет большая группа казахстанских и кыргызстанских чиновников, бизнесменов, депутатов, общественных деятелей. За три дня им предстоит подняться на высоту 3270 метров над уровнем моря и преодолеть пешком почти тридцать километров. Завершится поход в кыргызстанском поселке Балбай вечером 28 августа.

Маршрут для еще одной группы, состоящей уже из опытных спортсменов, проложен через перевал Озерный. Они пройдут 80 километров через два перевала, переправятся через четыре горные речки.

Путешественники обновят информацию о состоянии троп и возможных угрозах природного характера, а также отработают процедуру прохождения границы.

Горные переходы могут быть одинаково интересны любителям треккингов, конных или экстремальных велосипедных туров - когда-то они были очень популярны. И сейчас, по оценке аналитиков, могут привлечь тысячи туристов не только из Кыргызстана и Казахстана, но и из стран дальнего зарубежья.

Переговоры о возрождении маршрутов велись последние шесть лет. Но договориться не удавалось, поскольку предлагаемое казахстанской стороной соглашение ущемляло права туроператоров Кыргызстана, ограничивая на территории соседней страны работу наших гидов и передвижение транспорта для туристов. И только в 2022 году благодаря Фонду поддержки развития туризма в КР сторонам удалось договориться.

21 апреля 2022 года казахстанское ОО Kaz Alpine Club и ОАО "КАТО" (Кыргызская ассоциация туроператоров) подписали меморандум о сотрудничестве, выразив тем самым готовность урегулировать все проблемные вопросы и отработать возрождение трансграничных маршрутов.

26 мая 2022 года пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли в текст совместного заявления президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Большую работу по подготовке к открытию горных маршрутов провели парламентарии двух стран, которые и инициировали нынешний виток переговоров. Площадку для решения вопроса со стороны Кыргызской Республики подготовил депутат Жогорку Кенеша Нурлан Азыгалиев, со стороны Казахстана – депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

А в ближайшее время уполномоченные органы по туризму должны подписать специальное межправительственное соглашение c учетом интересов и пожеланий туристических сообществ двух стран. После чего тропы откроются уже для массовых туристов.