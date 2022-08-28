Хоким Ташкента пригласил неравнодушных блогеров в Общественный совет

Хоким Ташкента заявил, что администрация сталкивается "с разного рода недовольством, а иногда и с предвзятой критикой" потому, что не может донести до общественности положительные дела. Для этого он предложил снова пересмотреть работу общественного совета, куда пригласил и "неравнодушных" блогеров.

Хоким Ташкента Джахонгир Арыткходжаев 24 августа подписал решение о совершенствовании деятельности общественного совета при хокимияте.

На сессии городского кенгаша 19 августа глава столичной администрации подчеркнул: "Наша главная цель - создание комфортных условий для жителей и гостей нашей столицы, дальнейшее повышение качества жизни населения".

"Однако в последнее время мы сталкиваемся с разного рода недовольством, а иногда и с предвзятой критикой из-за того, что мы своевременно и в полной мере не доносим до широкой общественности добрые дела, которые мы делаем на благо нашего населения", - отметил он.

По его признанию, каким бы большим ни был масштаб работ и проектов, "невозможно добиться ожидаемого положительного результата без общественного мнения, советов и иногда критики".