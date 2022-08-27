Аким Алматы восстановит городские бомбоубежища по поручению Токаева

Аким Алматы Ерболат Досаев пообещал восстановить городские бомбоубежища в течение трех лет по поручению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, сообщает "Власть".

Во время встречи с жителями Алмалинского района глава города сообщил, что власти разрабатывают программу по восстановлению исторических активов советского прошлого. Он уточнил, что поручение по реконструкции бомбоубежищ акимату дал президент.

По словам Досаева, необходимость восстановления бомбоубежищ возникает не только из-за геополитической ситуации в регионе, но и потому, что город находится в сейсмической зоне. "Там ничего никогда не ремонтировалось, не приводилось в порядок. Мы начнем ревизию. Удовольствие дорогое, но это важно для города", - сказал он.

По данным казахстанских СМИ, из трехсот бомбоубежищ, оставшихся в Алматы после развала СССР, сохранилось около сотни. Однако большинство из них находятся в плохом состоянии.

В 2006 году бывший директор службы спасения Алматы Ринат Хайбуллин сообщил, что, "состояние убежищ в Алматы неудовлетворительное: часть затоплена водой, многим убежищам требуется ремонт стен, полов, дверей, фильтровентиляционных установок и энергоснабжения". Кроме того, по его словам, "большинство убежищ используется в коммерческих целях".

При этом официально в министерстве по чрезвычайным ситуациям не раскрывают, сколько всего бомбоубежищ есть в Казахстане и в каком состоянии они находятся.

Источник: mediazona.ca