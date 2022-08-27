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Ала-Букинские пограничники уничтожили около 3 тонн конопли

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В период с 23 по 26 августа 2022 года пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР обнаружили и уничтожили более 2600 килограмм дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в ходе совместных мероприятий вблизи государственной границы в местности Байкыштак Аксыйского района и неподалеку от населенного пункта Жаны-Шаар Ала-Букинского района пограничники ПС ГКНБ совместно с сотрудниками территориальных подразделений МВД КР обнаружили дикорастущую коноплю.

"После комиссионного обследования дикорастущая конопля общим весом более 2600 кг. была уничтожена путем сожжения.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР постоянно проводят мероприятия по выявлению и уничтожению посевов дикорастущей конопли".


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URL: https://www.vb.kg/421877
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан, конопля
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