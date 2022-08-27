В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Москве

В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Зеленоградском округе Москвы. По данным ведомства, ночью 26 августа 2022 года в одном из кафе, расположенном в Зеленоградском административном округе, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия.

"От полученных ранений потерпевший гражданин Кыргызской Республики Х.Х.И. 1989 года рождения скончался на месте, ещё один гражданин Кыргызской Республики К.Р.М. госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

​Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в совершении преступления задержан подозреваемый гражданин России К.П.Л. 1984 года рождения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Юристы Посольства КР в РФ находятся на связи с родственниками погибшего.

Данный вопрос находится на контроле Посольства", - говорится в сообщении МИД КР.