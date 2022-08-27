Погода
$ 80.87 - 81.87
€ 81.37 - 82.37

В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Москве

240  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Зеленоградском округе Москвы. По данным ведомства, ночью 26 августа 2022 года в одном из кафе, расположенном в Зеленоградском административном округе, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия.

"От полученных ранений потерпевший гражданин Кыргызской Республики Х.Х.И. 1989 года рождения скончался на месте, ещё один гражданин Кыргызской Республики К.Р.М. госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

​Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время в совершении преступления задержан подозреваемый гражданин России К.П.Л. 1984 года рождения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Юристы Посольства КР в РФ находятся на связи с родственниками погибшего.

Данный вопрос находится на контроле Посольства", - говорится в сообщении МИД КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421882
Теги:
убийство, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  