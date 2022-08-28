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В Караколе задержали карманного вора

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Ранее более месяца назад в ОВД города Каракол обращалась местная жительница по факту кражи имущества. Женщина просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые на рынке Ак-Тилек города Каракол похитили ее мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Данный факт зарегистрирован в ГОВД, на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража" УК КР.

В разгар туристического сезона милицией принимались усиленные меры по противодействию преступности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с имущественными преступлениями ГУУР МВД КР установили подозреваемого в

совершении преступления. Задержан гражданин С.Т. 1982 года рождения, житель Тонского района, занимавшийся карманными кражами. Указываемый гражданин ранее несколько раз был судим за кражи. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным

преступлениям. Проводятся следственные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/421883
Теги:
Каракол, кража, МВД
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