ГКНБ за вымогательство взятки задержаны капитан и лейтенант милиции

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках пресечения коррупционных проявлений среди сотрудников правоохранительной системы по факту вымогательства денежных средств 26 августа 2022 года с поличным задержаны сотрудники СС ОВД Московского района капитан милиции Э.А.К. и лейтенант милиции А.А.К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанные сотрудники милиции под различными предлогами предпринимали попытки получения взятки от гражданина "К.И.К." в размере 200 тысяч сомов за прекращение материала досудебного производства.

В следствие чего, К.И.К. обратился в адрес ГКНБ КР с просьбой принять меры в отношении сотрудников ОВД Московского района. 17 августа 2022 года ГКНБ КР зарегистрирован в АИС ЕРП по ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).

По данному факту в рамках оперативно-следственных мероприятий совместно с СВР МВД КР 26 августа 2022 года в служебном кабинете при получении части суммы в размере 70 тысяч сомов с поличным были задержаны следователи СС ОВД Московского района Э.А.К. и А.А.К.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".