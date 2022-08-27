Президент Жапаров рассказал, почему решил созвать Курултай и что это даст

В Конституции четко написано, что должен быть Курултай. В предыдущей Конституции тоже было, но не было реализовано, сказал президент Садыр Жапаров, отвечая на вопрос агентства "Кабар" о созыве Народного курултая.

По его словам, закон о Курултае не принимался, так как бывшие депутаты говорили: "Зачем нужен Курултай, если есть мы?".

"Возможно, этот парламент тоже в таком же мнении и не принял. Поэтому своим указом я созвал Курултай на 25 ноября. Я имею на это полное право. Почему 25 ноября? Потому что завершатся осенне-полевые работы. Это будет время, когда все люди освободятся. Я хотел, чтобы это не мешало фермерам. Не будут собираться "дежурные" как раньше. Местные органы власти не будут участвовать в выборе делегатов. Айылный кенеш соберет людей. Тот, кого изберет народ, будет делегатом. Я хочу сказать тем, кто говорит, что "соберутся дежурные", где бы вы ни жили, идите и участвуйте там на собраниях. Если народ изберет вас, приходите как делегат и вносите свое предложение", - рассказал Жапаров.

Он отметил, что Курултай не заменит парламент и никак не займет место парламента.

"Они собираются один раз в год, заслушивают информацию правительства и парламента о проделанной за год работе, высказывают свое мнение об этом, дают свои предложения по предстоящей работе и разойдутся. Зачем мы это делаем? Вот уже 30 лет президенты собираем журналистов и проводим пресс-конференцию по итогам года. В прошлом году я тоже собирал журналистов и давал информацию по итогам года. Но я не стал ограничивать журналистов, все вошли. Однако заданные вопросы не были выше уровня слухов. В каком состоянии наша экономика? Как мы можем поднять? Нет инициативы или предложения строить дороги, школы, заводы в каких-либо районах. В течение трех часов я отвечал на слухи. Можете пересмотреть из интернет-источников. После этого на основании Конституции я решил созвать Курултай и проинформировать народ о проделанной за год работе. Я подумал, что наши граждане со всей страны, из каждого айыл окмоту могут дать прямые предложения, что нам нужно делать в этих регионах", - сказал президент.

По его словам, Курултай продлится два дня. Будет свободный микрофон.

"Пусть выступит желающий делегат. У нас нет ничего, чтобы бояться или скрывать от общественности. По возможности работаем в силу нашего бюджета. Да, недостатки тоже есть. Я далек от того, чтобы сказать, что все в порядке. Пусть скажут и о недостатках. От этого мы не будем уворачиваться, а наоборот, будем совершенствоваться. Мы постепенно восстанавливаем прогнившую систему с момента независимости.

Таким образом, если мы введем Институт курултая, и впредь каждый год будем выступать перед народом, информировать о проделанной работе и прислушиваться к их предложениям, власть плохой не будет. Все, кто во власти, привыкнут каждый год отчитываться перед народом. Если бы я думал о своем личном благополучии, я бы просто сидел и наслаждался, пока не истечет мой срок. Если мы создадим систему и превратим это в традицию, кто бы ни стал президентом, он будет появляться перед народом каждый год. Непосредственно будет слушать сладкие или горькие слова. В противном случае политики будут работать только в своих интересах. Есть те, которые в своих селах построили третью школу, хотя там есть не одна школа, а две. Таких сел полно. В то же время школы нет в соседнем селе. Такие же вопросы и по ФАПам, спортзалам и т.д. Позже они действуют так, что должен получить поддержку этого села. Впредь такого не будет. Какое село нуждается, там и будут строиться. Люди из сел говорят правду. Давайте послушаем их", - выразил мнение глава государства.

"И пусть те, кто говорит: "мы организуем альтернативный Курултай", будут в добром здравии (аман эле болсун). 5-6 лет назад, когда он не мог стать депутатом, кричал, что должен быть Курултай. Став депутатом, говорит, что Курултай разрушит государство. Это называется лицемерием", - добавил Жапаров.

Источник: akipress.org