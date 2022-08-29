Гастроэнтеролог Нургуль Токтогулова: Бактерия "любит" людей раздражительных

После пандемии возросло количество так называемых тревожных пациентов, у которых из-за постоянного стресса и переживаний обостряются заболевания, что требует обязательного обследования и лечения. Многие из них перенесли коронавирус и принимали большое количество препаратов, что, конечно же, не прошло бесследно для желудочно–кишечного тракта.

В придачу к этому в Кыргызстане не менее 70 процентов населения подвержены хеликобактер пилори, вызывающей гастрит и язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки. Количество больных на приемах у гастроэнтерологов значительно увеличилось. Каковы симптомы этих недугов, как их предупредить, как часто нужно проходить обследование, какие методы лечения сегодня существуют? На эти вопросы "Вечерки" ответила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой терапии №1 медицинского факультета КРСУ Нургуль ТОКТОГУЛОВА.

- Сегодня с уверенностью можно утверждать, что 90 процентов всех случаев язвы 12-перстной кишки и до 80 процентов случаев язвы желудка вызваны хеликобактер пилори. Оставшиеся 10–20 процентов обычно связаны с длительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов типа аспирина или ибупрофена. Слизистая желудка очень нежная, и, конечно, химическая атака даёт о себе знать. Кроме гастрита, который вызывается хеликобактер пилори, есть еще так называемый химический гастрит, возникающий вследствие влияния лекарств. При бесконтрольном приёме могут давать побочные явления и биологически активные добавки.

- Бытует мнение, что стресс приводит к язве.

- Это старый миф. Бактерия "любит" людей раздражительных. Когда человек нервничает, его желудок вырабатывает соляной кислоты больше нормы. А для язвенной бациллы это самая подходящая среда. В ней она стремительно размножается. Острая пища, курение, алкоголь, газированные напитки, стресс и другие вредные факторы, как говорится, на руку ей и усугубляют состояние больного. Хотя сами по себе язву не вызывают. Но курящие и любители выпить больше подвержены риску.

- Чем опасна хеликобактер пилори?

- Ученые еще в XIX веке заподозрили, что гастрит и язвенная болезнь заразны, но установить "виновника" удалось только недавно. В 1982 году австралийские исследователи Барри Маршалл и Робин Уоррен обнаружили бактерию Helicobacter pylori и, тщательно изучив ее влияние на слизистую оболочку желудка, высказали предположение, что она вызывает язвенную болезнь. Для доказательства своей теории Барри Маршалл даже повторил подвиг Луи Пастера и провел на себе опыт по самозаражению - выпил культуру хеликобактера. Через две недели молодой ученый заболел тяжелейшим гастритом, долго и трудно выздоравливал. Но бактериальная природа язвенной болезни была доказана. За это открытие в 2005 году ученые получили Нобелевскую премию.

Кстати, хеликобактер чуть ли не единственная бактерия, которую не уничтожает желудочный сок, она зарывается в слизистую оболочку желудка, нарушая структуру ее тканей и их функции. И вот вам идеальные условия для таких заболеваний, как хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка, мальтома желудка и другие.

- Каковы симптомы язвенной болезни?

- Человека мучают изжога, тошнота, иногда рвота, боль в области желудка. Она может обостриться в промежутках между едой, сразу после еды или через 2–3 часа. Чаще всего боли бывают в подложечной области, но могут отдавать под лопатку, в левую сторону грудины (из-за чего их нередко принимают за сердечные), ощущаться как чувство переполнения желудка, тяжести в животе или напоминает чувство голода. Достаточно выпить кислый сок, кофе, спиртное, принять таблетку аспирина, чтобы боль обострилась. Еда помогает снять неприятные ощущения. Однако через некоторое время мучения возобновляются.

А поскольку при язвенной болезни нарушается пищеварение, то страдает и кишечник. Начинаются отрыжки, изжога. Из-за плохого усвоения пищи развиваются дефицит железа в организме и анемия: человек ощущает постоянную усталость, вялость. Ослабевает здоровье в целом, снижается иммунитет.

- И как не подхватить эту заразу?

- Бактерия попадает в желудок через пищу, питье, посуду, рукопожатие и поцелуй. Не могу не сказать еще вот о чем. У нас, например, полным–полно точек общепита, которые редко контролируются соответствующими органами, и неизвестно, проводится ли там санитарная обработка и насколько тщательно, соблюдаются ли требования гигиены. Так что есть опасность подцепить там злобную бактерию.

- Что посоветуете нашим читателям?

- Соблюдать личную гигиену и не есть что и где попало. Лучше, конечно, носить с собой на обед домашнюю еду в ланч–боксах, что у нас пока не сильно распространено. И отказаться еще от одной вредной привычки - не наедаться, как говорится, до отвала. По словам моих пациентов, они целыми днями практически ничего не едят, а вечером как сядут за стол...

- ...и дают волю желудку...

- Напротив, они угробляют его. В этот момент выделяется очень много соляной кислоты: чем больше в желудке пищи, тем больше и соляной кислоты, что вредно для слизистой оболочки, а если есть хеликобактер, то, как я уже сказала, это рай для нее. Надо учитывать, насколько ваш организм может переварить все, что съели. Испокон веков существует понятие "порция". Хотя, по данным последних исследований, со временем объем ее значительно вырос. Тарелка, то есть порция, должна быть поделена, как минимум, на три части: одна ее треть - белковая пища, другая - углеводная, и желательно, чтобы углеводы были продленного срока усвоения, а третья часть - жиры, которые тоже нужны организму.

В рационе должно быть много продуктов, содержащих клетчатку: зелень, овощи и фрукты (разного цвета), орехи, это так называемая радуга на тарелке, и желательно - в каждый прием пищи.

- Есть какие-то конкретные показания для гастроскопии?

- Гастроскопия - безвредная процедура. И, конечно, в целях профилактики ее может сделать любой человек. За рубежом уже внедряется современное капсульное исследование, когда человек проглатывает маленькую капсулу, она проходит через все отделы желудочно-кишечного тракта и выдает на компьютер полную информацию.

- Язва лечится или приходится оперироваться?

- Сегодня в 95 процентах случаев гастрит и язва излечиваются медикаментозно. Но наши люди зачастую крайне запускают болезнь, пытаются лечиться бабушкиными средствами и попадают в больницу в тяжелом состоянии, когда требуется уже не просто лечение, а спасение их жизни.