Уверенно презентуйте свои планы. Гороскоп с 29 августа по 4 сентября

Календарное лето завершается, передавая эстафету осени, и растущая луна будет благоприятствовать плавному переходу от летнего расслабленного ритма к деловому темпу сентября. Планетарная ситуация довольно комфортная, что будет поспособствует развитию бизнеса, инвестициям, новым начинаниям. Поторопитесь и с оформлением различных документов.

Овен – находите свежие и оригинальные решения накопившихся проблем в отношениях и на работе. Придираясь к словам, пытаясь что-то доказать, вспоминания былые обиды, вы растратите силы и нервы впустую, усложнив отношения. Предложенные вами поездки, проекты и вечеринки позволят создать новое в бизнесе, открыть новую страницу в отношениях. Возможно, завершение лета и начала осени пройдут иначе, чем вы ожидали, но в итоге гораздо интереснее.

Телец - с приходом календарной осени объём работы существенно возрастёт, но не забывайте о своих интересах - как финансовых, так и связанных с полноценным отдыхом. Исполняя чужие просьбы, вы можете увлечься и не заметить, как вами стали злоупотреблять, сваливая на ваши плечи дела, которые не принесут ни доходов, ни благодарности. Выбирайте работу, которая пополняет казну, а свободное время, которого и так мало, посвятите отдыху. Пополняя казну, не торопитесь с тратами. Любителей отдохнуть за ваш счёт также будет хоть отбавляй.

Близнецы – умейте слушать то, что вам говорят, и уверенно презентуйте свои планы. Углубляясь в обсуждения, вы можете растерять оригинальность идей, а обсуждение в конечном итоге может перерасти в конфликт, в течение которого начнут всплывать и накопленные обиды. Затруднения в поездках поправимы, а из услышанных новостей не стоит делать трагедии. Посмотрев свежим взглядом на происходящее, вы найдёте решение.

Рак – то, что удавалось сделать быстро, потребует больше времени, но не расстраивайтесь, в нужный момент на вашем пути встретятся люди, которые помогут в преодолении возникших преград. Руководство примет важные решения, продвинется оформление документов. Удастся пополнить казну и совершить покупки, которые в начале недели не удалось совершить ввиду завышенных цен или отсутствия нужных размеров.

Лев – столкнувшись с непониманием, отступите. Возможно, настроение близких людей и деловых партнёров не располагает к беседе. Предотвратив ссору, вы в более подходящее время проведете деловые встречи и заключите перспективные соглашения. А вечеринки, поездки и свидания позволят на позитивной ноте завершить календарное лето и встретить первые дни осени в отличном настроении. Инвестиции в совместные дела и покупки преждевременны. Вскоре вы получите более выгодное предложение.

Дева – действия руководства и влиятельных людей могут раздражать, но рассориться вы всегда успеете, а пока оставьте комментарии при себе и продолжайте решать финансовые вопросы и пополнять казну. Складываются хорошие возможности для увеличения финансовых потоков, и в этом случае содействие влиятельных людей придётся кстати. На очередные выпады недоброжелателей, а также слухи реагировать также бесполезно. Людей вы вряд ли измените, а нервы сбережёте.

Весы – сомнения и тревоги могут усложнять процесс принятия решения, что в конечном итоге приведёт к раздорам и недомоганиям. Сколько людей, столько и мнений. Полученные советы могут оказаться противоречивыми. Взяв на себя смелость за принятие решения, вы сделаете хороший выбор, что обеспечит успех в карьере и учёбе, а также позволит отлично завершить уходящее лето. Успешно для дел и романтично для отношений сложатся поездки.

Скорпион – люди из вашего окружения попытаются навязать своё решение, что в итоге может привести к растратам и разочарованиям. Побудьте в тишине наедине со своими мыслями, и нужное решение появится само собой. Без посторонней помощи вы решите финансовые вопросы, совершите удачные покупки и выгодные инвестиции. Настроение домочадцев и руководства будет не на высоте, потому беспокоить их с просьбами не стоит.

Стрелец – споры и длительные обсуждения могут отдалять от принятия верного и своевременного решения, что навредит деловому сотрудничеству и личным отношениям. Вникнув в суть полученных советов и предложений, вы найдёте их не такими уж и плохими и, ответив согласием, начнёте новую страницу деловых отношений, дадите старт перспективным проектам и успеете совершить романтическую непродолжительную поездку.

Козерог – появится работа, которая откроет перед вами перспективы дальнейшего развития в бизнесе или карьерного роста. Поставив во главу угла деньги, вы можете погнаться за сиюминутной выгодой, упустив немало возможностей, но так и не заработав денег. Оценивайте перспективы и выбирайте лучшее. Удастся решить вопросы с получением документов.

Водолей – общения станет существенно больше, но важно не утонуть в потоке информации и сообщений. Распыляя внимание, вы можете без толку просуетиться. Выбирая важное из потока предложений и сообщений, вы примите участие в важных мероприятиях, совершите важные поездки, познакомитесь с нужными людьми, что пойдёт на пользу не только делам и учёбе, но и личным отношениям.

Рыбы – столкнувшись с холодностью и непониманием ваших чувств, не расстраивайтесь. Пытаясь что-либо доказать, вы только всё усложните. Вскоре ситуация поменяется и отношения восстановятся. Займитесь домашними делами, развитием своего дела, обновлением гардероба и покупками для дома. Остальные траты отложите. Несмотря на хорошие доходы, казна может существенно истощиться из-за инвестиций и неконтролируемых трат.

Астролог Андрей Рязанцев