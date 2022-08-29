Невролог Батыров: Один процент населения Кыргызстана страдает эпилепсией

Об этой, с одной стороны – известной, а с другой – пугающей окружающих, болезни рассказал vb.kg врач-невролог и нейрофункционалист одного из столичных медицинских центров, к.м.н. Максатбек Батыров.

- К несчастью, от этой болезни не застрахован никто - она может проявиться и у молодых, и у пожилых, мужчин и женщин, богатых, и у бедных. Мы часто видим и больных детей, которых приводят к нам родители с нарушением речи, отставанием в физическом и психическом развитии. Статистический показатель эпилепсии стабильно составляет один процент от общего числа населения.

На чем родителям надо заострить внимание и проявить настороженность в отношении неврологических состояний у детей?

- Многие из них не знают, как мы убеждаемся, всех симптомов эпилепсии. Большинству известен классический вариант приступов в виде судорог, когда ребенок падает и у него идет пена изо рта, когда происходит непроизвольное мочеиспускание. Но это только верхушка айсберга. Есть и другие, иные признаки эпилепсии: у ребенка возможно короткое, на 5-10 секунд, замирание, внезапное непроизвольное подергивание конечностей, особенно рук. У взрослых людей наблюдается так называемый амбулаторный автоматизм, когда человек не знает, чем он занимался, куда ходил и в таком состоянии просыпается.

Существуют ли методы точной диагностики этого заболевания?

- Для этого используется нейрофункциональная диагностика. Это раздел функциональной диагностики, который занимается определением диагноза заболеваний центральной и периферической нервной системы. Имеется несколько видов обследования, одни из них проводятся в течение нескольких минут, а другие - нескольких суток.

Опять-таки это зависит от диагноза, что вас беспокоит. Например, электроэнцефалографию, регистрирующую биоэлектрическую активность головного мозга, мы проводим в течение 20 минут пациентам с судорожным синдромом, у кого есть в анамнезе обмороки, речевые нарушения, отставания в физическом и психическом развитии, в частности, у детей и у взрослых во время или после черепно-мозговой травмы. Во время приступа ЭГ не может заменить никакое другое обследование.

Если не находим эпиаактивность, так как не у всех больных, страдающих эпилепсией, она может быть обнаружена, то назначаем и рекомендуем пройти длительное ЭГ-мониторирование. В таком случае больше вероятности выявить эпиактивность на электроэнцефалографе, аппарате, который очень помогает врачам и пациентам в плане диагностики.

В случае головокружения, тошноты, шума в ушах, обмороках назначается реоэнцефалография, которая косвенно дает информацию о состоянии кровообращения головного мозга. Мы можем дальше изучать и уточнять диагноз с помощью ангиографии и УЗИ и обычно пишем в рекомендациях, что нужно пройти дополнительно.

Это обследование проводится по направлениям? И неопасно ли оно?

- Некоторые пациенты приходят и говорят, что хотели бы пройти обследование головного мозга. Но, как я уже сказал, нейрофункциональная диагностика – это общее понятие, которое подразделяется на несколько разделов: одному рекомендуется пройти ЭГ, другому – МРТ, третьему - посмотреть сосуды головного мозга. Поэтому сначала нужно обязательно проконсультироваться у врача и только после этого прийти на обследование.

Что касается безопасности, при этих процедурах не делается никаких инвазивных манипуляций. Данное исследование является абсолютно безопасным, неинвазивным. Ставятся электроды (без какого-либо воздействия), которые регистрируют биоэлектрическую активность головного мозга, поэтому нет необходимости беспокоиться о вреде данного исследования.

Каковы причины болезни?

- Спровоцировать болезнь, как установлено на сегодня, может родовая травма, хотя далеко не у всех младенцев с родовой травмой развивается эпилепсия. А также - сотрясение мозга, эмоциональное потрясение, опухоль мозга, инсульт, некоторые генетические синдромы, даже токсические выбросы. И все же главенствующим фактором является генетическая предрасположенность.

Кстати

Эпилепсия известна широкому кругу людей благодаря книгам и фильмам – так, о здоровье Фёдора Достоевского знает каждый школьник. В Древней Греции эпилепсия ассоциировалась у людей с "избранностью, божественным благословением", поэтому её называли "священной болезнью". По информации ВОЗ, в мире эпилепсией болеют 65 млн человек. Ежегодно врачи диагностируют 2-2,5 млн новых случаев.

Эпилепсией страдали, кроме Федора Достоевского, Петр Первый, Жанна д Арк, Александр Македонский, Агата Кристи и многие другие выдающиеся личности.