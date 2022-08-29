В Бишкеке появился новый мурал ко Дню независимости Кыргызстана

Художники арт-группы Basicolors создали в Бишкеке новый мурал "Эгемендик" ко Дню независимости Кыргызстана. Таким необычным образом - граффити

- художники решили поздравить всех кыргызстанцев с наступающим праздником.

Двадцатиметровый мурал с изображением улыбающейся девушки в национальном наряде, гордо несущей флаг Кыргызстана, и надписью "Эгемендик" ("Независимость") на фоне национальных узоров расположен на пересечении улиц Фрунзе и Осмонкула.

По замыслу художников данный мурал должен быть не только эстетическим украшением общественного городского пространства, но и напоминанием для горожан и гостей столицы о том, что государственная независимость – это не только суверенитет и акт признания страны другими странами мира, но и свобода выбора и способность самостоятельно определять пути своего развития не только государства в целом, но и каждого отдельного гражданина страны.

Basicolors – это бишкекская арт-группа, которая создает масштабные муралы и граффити в Кыргызстане и за рубежом.