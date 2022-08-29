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Долг в 2,5 тысячи сомов толкнул студента на грабеж

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- Ольга Новгородцева
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В столице увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Октябрьский районный суд рассмотрел очередное уголовное дело о грабеже, фигурантами которого были трое семнадцатилетних подростков – Арстан Б., Чынгыз Ж. И Нурболот Н.

Из обвинительного заключения:

"Органами следствия... обвиняются в совершении преступления при следующих обстоятельствах. 28 октября 2021 года в 20.30 Арстан Б. вступил в предварительный сговор с Нурболотом Н. и Чынгызом Ж. Встретившись с потерпевшим и, применив физическую силу, отобрали у него борсетку чёрного цвета, внутри которой находились две банковские карты, паспорт на имя потерпевшего, пауэрбанк белого цвета, USB-кабель, пропуск в общежитие, денежные средства в размере 3000 сомов, а также мобильный телефон стоимостью 9 500 сомов.

На следующий день утром, примерно в 8.00, в торговом центре продали неизвестным лицам мобильный телефон за 3000 сомов. Далее Б., распорядившись полученными денежными средствами, 500 сомов отдал Н. и 1000 сомов - Ж., а остальную часть суммы потратил на свои личные нужды".

Вечером 28 октября прошлого года потерпевший – тоже очень молодой человек, подрабатывающий курьером, отвозил клиенту заказ. На обратном пути наткнулся на троих незнакомых парней, которые начали разговор издалека. Спросили, где он живет и чем занимается, откуда сам, какого года рождения. Потом потребовали вытащить из кармана руку (зачем-то он там ее держал). Один из незнакомцев пнул потерпевшего, тот упал, второй ударил его кулаком в лицо.

Отобрали борсетку и телефон – и убежали.

Из показаний подсудимого Арсена Б.:

- На тот момент мне были нужны деньги, так как задолжал 2500 сомов девушке по имени Айдай. Был вместе с Чынгызом и Нурболотом. Недолго думая решили отобрать у кого-нибудь деньги. Гуляя в парке, встретили парня, у которого попросили телефон, чтобы позвонить. Одна рука у него была во внутреннем кармане, и мы подумали, что у него там нож. Чынгыз пнул его правой ногой в область грудной клетки, потерпевший, потеряв равновесие, упал на землю. Оказалось, что никакого ножа у него нет. В это время я ударил его кулаком в лицо. Нурболот тоже пнул его. Забрали борсетку, сотовый телефон и втроем разбежались в разные стороны.

Следующим утром созвонились и встретились около торгового центра рядом с Ошским рынком. Продали телефон потерпевшего. Потом я поехал к себе в общежитие, отдал долг Айдай, 500 сомов отдал Нурболоту, тысячу – Чынгызу...

Аналогичные показания дали его подельники.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала троих обвиняемых в грабеже абсолютно вменяемыми, не страдающими ни алкогольной, ни наркотической зависимостью. Все, вроде бы, вполне приличные парни, студенты- первокурсники, все на время следствия и суда находились под присмотром родителей и родительским поручительством. Все благополучные, не голодающие и не испытывающие острой потребности в деньгах.

В общем, диагноза никакого нет, просто, как говорится, дурачки.

На суде все трое просили прощения и чистосердечно каялись. Все получили по два года лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/421907
Теги:
суд, преступление, Кыргызстан, криминал
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