Кыргызский фильм "Дорога в Эдем" выиграл приз МКФ "Будем жить"

Кыргызский фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") выиграл приз XI Московского международного кинофестиваля "Будем жить". Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Смотр был традиционно приурочен к празднованию Дня российского кино. Основной темой фестиваля в 2022 году стало столетие со дня образования СССР.

Семь дней МКФ были насыщены показами ярких премьер, интересными мастер-классами от известных режиссеров, продюсеров и журналистов. В этом году заявки на участие в киносмотре отправили более 400 кинематографистов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. А жюри оценивало кинопроизведения участников в трех номинациях.

Работа Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу была представлены в конкурсной программе полнометражного игрового кино. По итогам фестиваля "Дороге в Эдем" был присужден Приз председателя жюри. Возглавлял его в этом году кинорежиссер Дмитрий Астрахан.