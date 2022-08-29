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Среди пассажиров автобуса попавшего в ДТП в Казахстане было 4 кыргызстанца

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- Светлана Лаптева
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Относительно ДТП в Республике Казахстан МИД КР сообщает, что среди пострадавших есть 4 гражданина Кыргызстана.

"27 августа 2022 года в 06:40 часов водитель автобуса при въезде в с.Шапак Баба Тюлькубасского района на 601 км автодороги "Запад Китай – Запад Европа" не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.

Среди пострадавших в результате ДТП - 4 гражданина КР, которые с различными травмами были госпитализированы в Центральную районную больницу села Т.Рыскулова Тюлькубасского района:

1. А.З.А., 1978 г.р.;

2. Т.у.Т, 11.08.1989 г.р;

3. Э.С., 24.05.1985 г.р.;

4. М.Б.Т., 1997 г.р.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Данный инцидент зарегистрирован в журнале учета происшествий по ст. 345 ч.2 УК Республики Казахстан.

Генеральное консульство КР в Алматы совместно с госорганами Республики Казахстан ведет соответствующую работу по выяснению всех обстоятельств и деталей произошедшего, а также держит на контроле вопрос состояния здоровья госпитализированных граждан КР", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/421912
Теги:
ДТП, Казахстан, Кыргызстан, МИД
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