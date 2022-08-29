Погода
$ 81.49 - 82.49
€ 81.74 - 82.74

Посол КР в Венгрии встретился с гражданами нашей страны

156  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии празднования Дня независимости Кыргызстана в посольстве Кыргызстана в Венгрии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Венгрии Талантбека Кушчубекова с представителями студенческого сообщества, гражданами Кыргызстана, обучающимися в различных высших учебных заведениях Венгрии.

На встрече посол Талантбек Кушчубеков проинформировал о текущей деятельности посольства в сфере защиты прав и интересов граждан Кыргызстана, а также коротко остановился на важных аспектах образовательного сотрудничества между странами.

Студенты из Кыргызстана были проинформированы о принимаемых со стороны президента и кабинета министров Кыргызстана мерах по социально-экономическому развитию Кыргызстана, а также о государственной политике по поддержке молодежи и образованию, а также о задачах, поставленных президентом перед Министерством иностранных дел и загранучреждениями страны.

В завершение встречи посол поздравил участников встречи с предстоящим Днём независимости, а также отдельно выразил благодарность за активное участие студентов в различных культурных мероприятиях посольства, в том числе в прошедших Днях культуры КР в Венгрии, которые состоялись в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

В ходе встречи студенты смогли задать послу интересующие их вопросы. Состоялся обмен мнениями по имеющимся вопросам пребывания и жизни студентов, форме обучения в вузах Венгрии и многим другим темам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421913
Теги:
посольство, Венгрия, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  