Посол КР в Венгрии встретился с гражданами нашей страны

В преддверии празднования Дня независимости Кыргызстана в посольстве Кыргызстана в Венгрии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Венгрии Талантбека Кушчубекова с представителями студенческого сообщества, гражданами Кыргызстана, обучающимися в различных высших учебных заведениях Венгрии.

На встрече посол Талантбек Кушчубеков проинформировал о текущей деятельности посольства в сфере защиты прав и интересов граждан Кыргызстана, а также коротко остановился на важных аспектах образовательного сотрудничества между странами.

Студенты из Кыргызстана были проинформированы о принимаемых со стороны президента и кабинета министров Кыргызстана мерах по социально-экономическому развитию Кыргызстана, а также о государственной политике по поддержке молодежи и образованию, а также о задачах, поставленных президентом перед Министерством иностранных дел и загранучреждениями страны.

В завершение встречи посол поздравил участников встречи с предстоящим Днём независимости, а также отдельно выразил благодарность за активное участие студентов в различных культурных мероприятиях посольства, в том числе в прошедших Днях культуры КР в Венгрии, которые состоялись в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

В ходе встречи студенты смогли задать послу интересующие их вопросы. Состоялся обмен мнениями по имеющимся вопросам пребывания и жизни студентов, форме обучения в вузах Венгрии и многим другим темам.