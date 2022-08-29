Гарантии суверенитета. С кем Кыргызстан выстраивает военное партнерство?

Ровно 73 года назад вступил в силу договор о создании НАТО. Альянс задумывался как оборонительный, но на деле таковым никогда не являлся. С момента основания он ориентирован на противодействие СССР, а позднее – России и ее союзникам.

С начала 1990-х НАТО последовательно дестабилизировало ситуацию в разных регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве, преследуя собственные экономические и политические интересы. В 1991 году войска НАТО активно участвовали в "Буре в пустыне", уничтожив Ирак и приведя к расколу арабский мир. Затем НАТО вело войны на территории бывшей Югославии, известные бомбардировками мирных жителей в 1999 году. В 2001-м альянс вторгся в Афганистан, что обернулось эскалацией внутреннего конфликта и гуманитарной катастрофой в стране.

В этом году представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал утверждение генсекретаря НАТО о том, что альянс носит оборонительный характер, шуткой века. "НАТО само и есть системный вызов миру и стабильности во всем мире", - считают в КНР.

Как Кыргызстан взаимодействует с НАТО и с какой организацией предпочитает выстраивать военное сотрудничество, читайте в этом материале.

Кыргызстан взаимодействует с НАТО в рамках учений "Партнерство во имя мира". Как раз после таких учений американские карты местности изымались у убитых боевиков, вторгшихся в 1999-2000 годах в Баткенскую область.

В 2000-х близ Бишкека располагалась американская военная база. После переименования в "Центр транзитных перевозок" она просуществовала еще пять лет и в 2014 году была упразднена. Решение не продлевать договор аренды принял экс-президент КР Алмазбек Атамбаев. Американцам недвусмысленно дали понять, что их военному присутствию в Кыргызстане не рады. Кстати, еще в 2006-м парламент КР потребовал пересмотреть условия пребывания базы в стране и лишить американских военнослужащих иммунитета. Поводом стало убийство кыргызстанца, совершенное военнослужащим ВВС США. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он дважды выстрелил в упор в местного водителя, ожидающего проверку на пропускном пункте на аэродром.

В настоящее время главным военным союзником Кыргызстана является Россия. С 2003 года в КР размещена российская авиабаза "Кант", являющаяся компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Россия и Кыргызстан эффективно взаимодействуют в ОДКБ и ратуют за усиление ее позиций в евразийской архитектуре безопасности. ОДКБ – единственная организация, способная обеспечить безопасность ее членов без угрозы их суверенитету.

НАТО за свою историю расширялось восемь раз, и после 1991 года число его членов выросло с 16 до 30. ОДКБ, напротив, не является перманентно расширяющимся агрессивным военным альянсом, обеспечивая государствам-членам гарантии безопасности и суверенитета.

В июле этого года президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ подписать с Кыргызстаном соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух государств. Сейчас проект проходит внутригосударственные согласования.

В начале августа в КР на полигоне "Эдельвейс" прошли учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2022" - военные отработали взаимодействия в ходе контртеррористических операций. В октябре, также по линии ОДКБ, в нашей стране пройдут командно-штабные учения миротворческих сил "Нерушимое братство-2022". А прямо сейчас кыргызстанцы участвуют в Танковом биатлоне в Подмосковье. За победу борются команды из 21 государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Наши танкисты выступают в одной группе с военными России, Китая и Белоруссии.