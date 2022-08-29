За минувшую неделю в КР зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за неделю, с 22 по 28 августа, зарегистрировано 179 новых случаев Covid-19. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР.

Из зарегистрированных случаев госпитализированы - 26 человек, остальные - 153 человека получают амбулаторное лечение.

Cогласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что говорит о спаде заболеваемости.

За 8 месяцев и 28 дней 2022 г. всего зарегистрировано 20 968 случаев COVID-19, из них 18967 подтвержденных лабораторно и 2001 подтвержденных клинико-эпидемиологически.