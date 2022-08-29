В Кыргызстане впервые прошел турнир среди страйкболистов и спецназовцев

Организатором соревнований выступила Федерация военно-тактических игр Кыргызстана при поддержке Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана. Совместные военно-тактические игры спецназовцы и страйкболисты провели впервые.

Турнир прошел в минувшую субботу, 27 августа, на полигоне для подготовки спецподразделения "Скорпион". Командам по пять человек предстояло вести бой в ограниченном пространстве – в страйкболе такой формат называется CQB. Каждая из команд, включая бойцов сил специальных операций Кыргызстана "Скорпион", использовала стандартные страйкбольные привода, стреляющие 6 мм шарами – точные копии настоящего оружия, стоящего на вооружении у спецподразделений разных стран.

Представитель Вооруженных сил Кыргызстана отметил пользу подобных соревнований для личного состава, назвав страйкбол не просто игрой, а "настоящим спортом", который помогает "бойцу" ориентироваться на местности, воспитывать в себе волевые качества, строить стратегию ведения боя, отрабатывать тактику штурма или же обороны.

"Это не по мишеням стрелять, здесь реальные люди. У каждого свой стиль ведения игры, нужно уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на полигоне, и принимать быстрые решения ради победы команды. И это мы не говорим о физической подготовке. Ведь необходимо быть выносливым и сильным: снаряжение в игре практически по весу приближено к боевому", – сказал он.

Организатор соревнований, вице-президент ФВТИ Гали Гареев с позывным "Буржуй" рассказал "КП-Кыргызстан", что идея подобного турнира совместно с силовыми структурами страны существовала с момента создания ФВТИ. И, наконец, ее получилось реализовать благодаря поддержке Генштаба КР и бойцам спецназа "Скорпион".

"Сегодняшнее мероприятие официально проводилось для усиления военно-патриотического воспитания и развития культуры военно-спортивных дисциплин в Кыргызской Республике. Считаю, что соревнования удались. Это подтвердили все участники, но самым важным для нас были слова профессионалов Вооруженных сил, что эти соревнования полезны для отработки реальных боевых навыков, а также предложение проводить подобные мероприятия на постоянной основе", – отметил он.

Победу, к общему удивлению, в турнире одержала страйкбольная команда "ЧВК PRIGOROD".

"Игра была эмоциональной, эмоции только положительные. Нереально крутой формат игры, это что-то новое и интересное! Для команды "ЧВК PRIGOROD" это был первый опыт подобных игр. Было очень интересно проверить свои силы, соревнуясь как с профессиональными военными, так и с профессиональными командами страйкболистов в этом формате. Побольше таких турниров хотелось бы, конечно. Огромное спасибо Федерации военно-тактических игр за предоставленную возможность участвовать в таком турнире! – поделился с "КП-Кыргызстан" впечатлениями капитан команды с позывным "Baikewa".

Профессионалы – бойцы спецназа "Скорпион" – заняли второе, не менее почетное, место. Третье место взяла команда страйкболистов "Покемоны".

Стоит отметить, что профессиональные военные впервые играли в страйкбол. В начале турнира они старались вести себя так, как вели бы себя в реальных боевых действиях. В то же время отечественные страйкболисты, не боясь попадания шаров, шли в атаку, прятались за деревянной дверью, стреляли, стоя в полный рост, что в настоящем бою недопустимо.

Но после нескольких раундов спецназовцы смекнули фишку страйкболистов, и стали быстрыми темпами отвоевывать себе проигранные ранее раунды. Бойцы ССО показали, что одно дело – игровой опыт, а другое – навыки и тактическая наука, а их командир пообещал зрелищный реванш на следующем турнире.