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Пенсионеров СИН наградили почетными грамотами и медалями

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- Айжан Мамбеталиева
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В одном из столичных кафе прошло чествование старожилов исправительно-лечебной колонии № 47. В данный момент инфраструктура этого спецучреждения передислоцируется за пределы Бишкека.

С прошедшим Днем работника уголовно-исполнительной системы нашей республики и накануне Дня независимости КР пенсионеров приехали поздравить председатель службы исполнения наказаний Минюста КР генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, глава Совета ветеранов СИН полковник в отставке Алибай Нишанбаев и его заместитель отставной полковник в/с Тургунбек Токтосунов.

За многолетнюю плодотворную службу в органах и учреждениях УИС и большой вклад в развитие пенитенциарной системы Кыргызстана ветераны были награждены почетными грамотами СИН, медалями "Ардагер", "Кадыр" и "Мыкты Айым". Ну а закончилось торжественное мероприятие как и положено дружеским чаепитием.


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URL: https://www.vb.kg/421926
Теги:
ГСИН, награда, Бишкек, Кыргызстан
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