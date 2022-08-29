Погода
$ 81.49 - 82.49
€ 81.74 - 82.74

В Первомайском районе демонтировали надувные батуты

157  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном муниципалитете сообщают, что в Первомайском районе вновь демонтированы стихийные точки по предоставлению игровых услуг.

Рейд прошел с участием вице-мэра Нурдана Орунтаева, главы Первомайского района Максатбека Сазыкулова, специалистов отдела экономики и финансов акимиата, ГУВД столицы, муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, а также представителей МТУ.

Очередное рейдовое мероприятие провели по самовольно установленным объектам облегченного типа и игровым конструкциям в Дубовом парке.

Во время рейда на законные требования сотрудников администрации "стихийщики" стали оказывать активное физическое сопротивление, что привело к конфликтной ситуации.

Несмотря на это, изъяты и демонтированы 4 холодильника для мороженого, 1 силомер, 3 надувных батута, 2 деревянные игровые установки, также были составлены протоколы на владельцев точек стихийной торговли.

Со стороны акимиата проводились разъяснительные беседы с владельцами данных конструкций об установке их в специально отведённых местах в законном порядке, однако реализаторы спустя время возвращаются на свои "незаконные" места.

Напомним, что ранее с 20 июня 2022 года на территории Первомайского района вступил в силу полный запрет использования батутов в неустановленных местах: парках, скверах, на тротуарах, бульварах, данные меры приняты в соответствии с распоряжением столичной мэрии "О запрете торговли в неустановленных местах на территории города Бишкека".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421929
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  