В Первомайском районе демонтировали надувные батуты

В столичном муниципалитете сообщают, что в Первомайском районе вновь демонтированы стихийные точки по предоставлению игровых услуг.

Рейд прошел с участием вице-мэра Нурдана Орунтаева, главы Первомайского района Максатбека Сазыкулова, специалистов отдела экономики и финансов акимиата, ГУВД столицы, муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, а также представителей МТУ.

Очередное рейдовое мероприятие провели по самовольно установленным объектам облегченного типа и игровым конструкциям в Дубовом парке.

Во время рейда на законные требования сотрудников администрации "стихийщики" стали оказывать активное физическое сопротивление, что привело к конфликтной ситуации.

Несмотря на это, изъяты и демонтированы 4 холодильника для мороженого, 1 силомер, 3 надувных батута, 2 деревянные игровые установки, также были составлены протоколы на владельцев точек стихийной торговли.

Со стороны акимиата проводились разъяснительные беседы с владельцами данных конструкций об установке их в специально отведённых местах в законном порядке, однако реализаторы спустя время возвращаются на свои "незаконные" места.

Напомним, что ранее с 20 июня 2022 года на территории Первомайского района вступил в силу полный запрет использования батутов в неустановленных местах: парках, скверах, на тротуарах, бульварах, данные меры приняты в соответствии с распоряжением столичной мэрии "О запрете торговли в неустановленных местах на территории города Бишкека".