Золото на 1,1 млрд долларов могло быть продано в Швейцарию

Национальный банк Кыргызстана в 2021 году мог реализовать золото на сумму 1,1 миллиарда долларов в Швейцарию. Об этом пишет "Акчабар" со ссылкой на данные о внешней торговле из статистики Trading Economics.

Указывается, что в 2021 году Швейцария импортировала из Кыргызстана товаров на сумму 1,21 миллиарда долларов. Почти весь объем - 1,2 миллиарда долларов - приходится на импорт по статье "золото, драгоценные камни, металлы и монеты".

По данным Национального статистического комитета, Кыргызстан действительно в прошлом году поставлял золото в Швейцарию, но указанная сумма по итогам года составила существенно меньше - всего 51,5 миллиона долларов

Однако в отчете указано, что 19 тонн золота на сумму 1,1 миллиарда долларов было экспортировано в "неизвестную страну". Известно, что операции с этим золотом проводил Национальный банк КР в рамках кредитно-денежной политики. В Нацбанке отметили, что данный вид операций носит конфиденциальный характер и страна реализации слитков разглашаться не будет.

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" также объяснял, почему не раскрываются данные о стране, куда было продано кыргызское золото.