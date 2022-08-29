На границе задержан мужчина, пытавшийся незаконно перегнать скот

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызстана при попытке незаконного перегона крупного рогатого скота через границу.

В местности Сары-Булак Аксыйского района Джалал-Абадской области вблизи госграницы пограничники ПС ГКНБ КР задержали жителя села Согот О.А., 1986 года рождения, который пытался перегнать 6 голов крупного рогатого скота из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость крупного рогатого скота составила 300 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.