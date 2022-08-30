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Альпинисты из Кыргызстана и России погибли на памирском Пике Ленина

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- Светлана Лаптева
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Двое альпинистов - кыргызстанец и россиянин - погибли на высоте 6 тысячметров в горах на юге республики, отравившись угарным газом.

Как сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Ошской области республики, мужчины находились на высоте 6 100 метров на Пике Ленина в лагере альпинистов. Они спали в одной палатке, скончались от отравления угарным газом

Инцидент произошел ночью 28 августа.

Возбуждено уголовное дело, ведутся работы по спуску тел альпинистов.

Пик Ленина находится на границе Кыргызстана и Таджикистана в горной системе Памира и является одной из высочайших вершин в Центральной Азии (7 134 метра).


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URL: https://www.vb.kg/421942
Теги:
альпинизм, Россия, Кыргызстан, альпинисты
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