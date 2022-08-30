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В Кызыл-Кие задержана преступная группа, обворовывающая дома

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- Канат Кожоев
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Оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД по южному региону совместно с УВД Баткенской области осуществляются оперативно-следственные мероприятия по уголовным делам, возбужденным по фактам тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В совершении противоправных действий подозревается группа лиц, являющихся жителями города Кызыл-Кии Баткенской области. Все участники данной группы являются приверженцами одной из религиозных течений, лидером, духовным наставником которых является гражданин Г.К по прозвищу "Абу Нур".

Проводится расследование по фактам краж и иных преступлений с причинением материального ущерба в особо крупном размере, среди которых проникновение в жилища и хищение денежных средств на сумму в несколько миллионов сомов.

Кроме этого, данная группа лиц подозревается в совершении других противоправных антиобщественных действий, сопряженных с неповиновением и оказанием сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Накануне, оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД по южному региону совместно с УВД Баткенской области проведены санкционированные обыски по трем адресам участников данной группы, проживающих в городе Кызыл-Кие, где двое из них состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группировки (ОПГ). Имелась также оперативная информация о возможном хранении запрещенных веществ, а именно незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены ювелирные изделия, рации, банковские карточки и другие предметы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Решением суда в отношении троих лиц, являющихся членами данной преступной группы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/421944
Теги:
задержание, Кыргызстан, МВД
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