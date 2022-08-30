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На День независимости в Оше пройдет ряд мероприятий

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- Айжан Мамбеталиева
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В пресс-службе мэрии города Ош сообщают, что 31 августа в 10 часов в городских парках Токтогула и Навои для всех желающих состоятся спортивные мероприятия, в том числе по национальным видам спорта (тогуз коргоол, ордо, перетягивание каната, поднятие гири, шахматы, настольный теннис, армрестлинг).

Во всех городских парках также запланированы праздничные гуляния:

В 11 чаосв на территории ипподрома (село Толойкон) будут проведены конные скачки на Кубок мэра Оша.

В 19 часов в этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" состоится проведение концертной программы с участием танцевальных коллективов города, звезд эстрады, музыкальных и творческих групп.


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URL: https://www.vb.kg/421945
Теги:
День независимости, Ош, Ошская область, праздник, Кыргызстан
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