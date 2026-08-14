"Я хотел сделать его президентом": Садыр Жапаров о промахах Ташиева

В интервью журналисту Али Токтакунову президент Кыргызстана Садыр Жапаров пролил свет на закулисье кадровых решений в силовом блоке, раскрыл детали личных разговоров с бывшим председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и прокомментировал реальные цифры, поступившие в казну в рамках борьбы с коррупцией.

Глава государства открыто признался, что изначально у него не было намерений баллотироваться на второй срок в 2027 году. Президент планировал передать бразды правления своему давнему соратнику и уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени уделять семье и внукам.

"Я хотел сделать Камчы президентом, а сам уйти отдыхать. У меня был такой план: в январе 2027 года самому уже не идти на выборы. Если к тому времени Камчы будет готов, хорошо себя проявит, наберётся опыта, то пусть участвует. Я объяснил ему свой замысел. Я четыре года провёл за границей, четыре года гнил в тюрьме. Уже шесть лет я постоянно передвигаюсь так, словно меня сопровождает конвой. Волосы уже поседели. Я хотел отдохнуть, уделять время внукам. Откровенно говоря, я собирался уйти. Поэтому говорил ему: "Будь готов, готовься, очисти своё окружение, воспитывай людей вокруг себя". Я готовил его к этому", - рассказал Садыр Жапаров.

Однако со временем стало очевидно, что экс-глава спецслужбы оказался не готов к такой ответственности. Президент подчеркнул, что они с Камчыбеком Ташиевым дружат более двадцати лет, и после прихода к власти он доверил ему руководство ГКНБ. На протяжении пяти лет силовик показывал хорошую работу, но главным его промахом стало полное отсутствие контроля за собственным близким кругом.

Глава государства вспомнил, что ещё во время службы генерала неоднократно обращал его внимание на тревожные сигналы и слухи, проходившие через общественную среду. До президента доходила информация о возможных злоупотреблениях при изъятии активов у криминалитета и фигурантов громких дел.

"Я не раз говорил ему: "В обществе открыто шепчутся о том, что лишь часть изъятого у криминала и коррупционеров идёт в казну, а остальное раскладывается по карманам. Одну половину заставляют отдать государству, а вторую берут себе". На это он лишь отмахивался, поручая провести внутреннее расследование, а спустя пару дней возвращался с бумагами и уверял, что все обвинения - неправда и там полная чистота", - отметил глава республики.

Нарастающее напряжение вокруг ведомства в итоге привело к острому политическому кризису, когда даже Жогорку Кенеш оказался расколот на две противоборствующие группы. Чтобы не допустить дестабилизации и сохранить единство страны, глава государства принял решение о кадровой отставке, находясь на связи с соратником, который в тот момент пребывал на лечении за рубежом.

"Сейчас народ объединяется, становится единым Кыргызстаном. Уже не должно быть разделения - ты на той стороне или на этой? Поэтому я сообщил ему по телефону: "Здесь происходит вот это и это, возник конфликт. Парламент уже разделился на две части, ситуация складывается таким образом. Я снимаю тебя с должности. Не обижайся. Если захочешь участвовать в следующих выборах, я создам для этого условия". Он ответил: "Хорошо, это твоё решение, никаких возражений у меня нет"", - поделился деталями телефонного разговора президент.

Вся подплёка всплыла наружу лишь после кадровых смещений. Как отметил Садыр Жапаров, уже после освобождения от поста он два-три раза принимал экс-руководителя спецслужбы у себя. Оказавшись вне должности, бывший глава ГКНБ открыто признал свои промахи.

"Когда его освободили от поста и все факты вылезли на поверхность, он пришёл и признался: "Да, я оступился, потому что слепо верил этим людям и не контролировал их. Надо было ещё тогда прислушаться к твоим предупреждениям". На что я только и смог сказать: "Раньше надо было думать, сейчас уже поздно"", - рассказал глава страны, отдельно подчеркнув, что планов возвращать Ташиева на государственную службу у него нет - тот должен отдохнуть и осмыслить произошедшее.

В продолжение темы изъятых активов президент развеял тиражируемые мифы о многомиллиардных поступлениях в государственный бюджет, назвав громкие заявления о якобы $4 млрд полученных средств не соответствующими действительности. Глава государства подчеркнул, что с самого начала призывал руководство спецслужбы избегать популизма и ориентироваться исключительно на верифицированные данные.

"Я с самого начала предупреждал, когда мой друг Камчыбек Кыдыршаевич громко заявлял, будто мы взыскали 10 миллиардов долларов, а в этом году - и вовсе 50 миллиардов: "Друг мой, перестань жонглировать цифрами! Завтра, когда эти суммы не подтвердятся по отчётам, народ обоснованно решит, что деньги просто разворовали. Не играй с цифрами, называй только то, что есть на самом деле"", - заявил Садыр Жапаров.

Главным фактором раздутых отчётов, по оценке президента, стала систематически завышенная оценка конфискованного имущества - в том числе объектов, ранее принадлежавших Райымбеку Матраимову и представителям организованных преступных группировок. На бумаге стоимость активов искусственно завышалась в разы: квартира с реальным ценником в $100 тыс. могла оформляться как имущество на $300 тыс., хотя реализовать её на открытом рынке за эту сумму не было ни единого шанса.

Аналогичный хаос образовался и при передаче объектов на баланс Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ). В реестр поступало имущество с номинальной оценкой в $10 млн, тогда как его рыночный эквивалент едва дотягивал до $1 млн. В итоге сотни подобных коммерческих и жилых объектов оказались мёртвым грузом на балансе государства: продать их по раздутым ценам невозможно, а реальный учёт нанесённого ущерба оказался полностью искажён.

Для исправления ситуации в Кыргызстане уже запущена масштабная ревизия изъятых активов. В настоящее время независимые эксперты и аудиторы пересчитывают имущественный фонд и определяют честную рыночную стоимость каждого объекта, чтобы вывести окончательную цифру реальных средств, пополнивших государственную казну в ходе антикоррупционных процессов.