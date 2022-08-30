В Бишкеке за неделю выписали штрафов за мусор на 260 тысяч сомов

Команда Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает работу по своей линии. Инспекция ведет особый контроль по соблюдению санитарных норм со стороны горожан, хозяйствующих субъектов и частных компаний, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

За неделю инспекцией составлено 25 протоколов на 260 тысяч сомов и выдано 53 предписаний на обязательный договор с организациями на вывоз твердых бытовых отходов. Предписание обязывает хозяйствующие субъекты и компании о заключении вывоза мусора в течение 3-х дней. В противном случае инспекцией будут составляться протокола за неисполнение предписания уполномоченного органа.

По нарушениям в столице по-прежнему лидирует статья 114 Кодекса КР "О правонарушениях". За выброс мусора в неустановленных местах понесут ответственность: общеобразовательная школа-гимназия №1, компания "Макро Констракшн", ОАО "Северэлектро", учебно-воспитательный комплекс "Приоритет", швейный цех по улице Шаумяна,13.

За сжигание мусора по части 3 статьи 115 бишкекчанка Исмаилова А.К выплатит штраф в размере 7 тысяч 500 сомов.

ЗАО "Партнер Кей жди" понесет ответственность по части 1 статьи 179 за несанкционированную рекламу по улице Логвиненко, 55.

Муниципальная инспекция также напоминает, согласно правилам благоустройства столицы, всем необходимо обеспечивать чистоту вокруг своей территории на ежедневной основе независимо от форм собственности.