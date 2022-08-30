Мэрия Бишкека напомнила, где в столице можно проводить митинги

Пресс-служба столичного муниципалитета распространила сообщение, в котором напомнила о том, что на основании решения Первомайского районного суда от 12 апреля 2022 года ограничены места проведения мирных собраний проводимых возле здания посольства РФ, на площади "Ала-Тоо", возле зданий ЖК, администрации президента, ГКНБ, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий проводимых на площади "Ала-Тоо", с 12 апреля 2022 года до 1 сентября текущего года мирные собрания могут проходить в сквере имени Максима Горького, распложенного на пересечении улиц Рыскулова и Исанова.

"Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан соблюдать требования решения суда", - говорится в сообщении.