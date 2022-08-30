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Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 14 процентов

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- Александра Василькова
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Правление Национального банка 29 августа 2022 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 14 процентов. Решение вступает в силу с 30 августа 2022 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечено, что сохранение глобальной инфляции на высоком уровне вместе с геополитической неопределенностью остаются значимыми факторами развития экономической ситуации в КР. В этих условиях Национальный банк продолжает проводить денежно-кредитную политику в целях ограничения инфляционных процессов в экономике и ослабления рисков внешнеэкономической среды.

"Инфляция в августе текущего года составила 15,4 процента (в июле – 13,8 процента). Основным проявлением сохраняющегося инфляционного давления является отсутствие сезонной дефляции летом текущего года. При этом замедление инфляционных процессов ожидается в первой половине 2023 года на фоне стабилизации и адаптации мировой экономики к новым торгово-экономическим связям на глобальных товарно-сырьевых рынках", - говорится в сообщении.

Указывается также, что существенный вклад в замедление инфляции окажут проводимая денежно-кредитная политика Национального банка и реализуемые меры кабмина по стабилизации инфляции в стране.

Экономическая активность в Кыргызстане поддерживается устойчивым восстановлением внутреннего спроса.

"По итогам семи месяцев 2022 года темп прироста экономики составил 7,7 процента (без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 4,7 процента). В секторальном разрезе наибольший рост производства отмечается в отраслях промышленности, услуг и сельском хозяйстве. Дополнительный стимулирующий эффект на повышение внутреннего потребления оказывают наращивание кредитной активности и денежные переводы", - сообщают в регуляторе.

Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 14 процентов. Регулятор намерен придерживаться текущего направления денежно-кредитной политики до тех пор, пока проинфляционные риски не будут смягчены.

"В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику", - говорится в сообщении.

СПРАВКА

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 31 октября 2022 года. В зависимости от ситуации может быть назначено внеплановое заседание по вопросу о размере ключевой ставки.


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URL: https://www.vb.kg/421957
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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