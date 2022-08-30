Сегодня в филиале "Галереи М" открывается выставка ко Дню независимости

В филиале столичной "Галереи М" сегодня открывается осенняя выставка, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики.

В экспозицию вошло более 60 произведений отечественных художников. Посетители смогут оценить работы Нарынкула Турпанова, Сансыза Мирзираимова, Сабиджана Бабаджанова, Чынгыза Ормонбекова, Эркина Болжурова и других мастеров.

Посетить выставку можно до 18 сентября.

Горожан и гостей столицы ждут с 10 до 20 часов каждый день без выходных. Вход свободный. Приходите в филиал "Галереи М" по адресу: ЦУМ-2, 4 этаж/413.