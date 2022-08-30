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Сегодня в филиале "Галереи М" открывается выставка ко Дню независимости

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- Анастасия Карелина
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В филиале столичной "Галереи М" сегодня открывается осенняя выставка, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики.

В экспозицию вошло более 60 произведений отечественных художников. Посетители смогут оценить работы Нарынкула Турпанова, Сансыза Мирзираимова, Сабиджана Бабаджанова, Чынгыза Ормонбекова, Эркина Болжурова и других мастеров.

Посетить выставку можно до 18 сентября.

Горожан и гостей столицы ждут с 10 до 20 часов каждый день без выходных. Вход свободный. Приходите в филиал "Галереи М" по адресу: ЦУМ-2, 4 этаж/413.


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URL: https://www.vb.kg/421958
Теги:
выставка, День независимости, искусство
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