Погранслужба: КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме

Пограничная служба сообщает, что по состоянию на 10:40 29 августа 2022 года пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме:

с 9:00 до 9:55 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный" произошел сбой в автоматической системе пограничного контроля, в связи с чем был временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов; в 9:55 пункт пропуска "Ак-Жол-автодорожный" возобновил функционирование; в других пунктах пропуска, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, скоплений граждан и автотранспорта для прохождения пограничного контроля не зафиксировано.

Напоминаем гражданам, что информацию относительно пересечения государственной границы можно уточнить по следующим телефонам: