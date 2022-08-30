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Погранслужба: КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме

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- Канат Кожоев
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Пограничная служба сообщает, что по состоянию на 10:40 29 августа 2022 года пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме:

  1. с 9:00 до 9:55 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный" произошел сбой в автоматической системе пограничного контроля, в связи с чем был временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов;
  2. в 9:55 пункт пропуска "Ак-Жол-автодорожный" возобновил функционирование;
  3. в других пунктах пропуска, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, скоплений граждан и автотранспорта для прохождения пограничного контроля не зафиксировано.

Напоминаем гражданам, что информацию относительно пересечения государственной границы можно уточнить по следующим телефонам:


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URL: https://www.vb.kg/421959
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, границы, Погранслужба
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