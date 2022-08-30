Politico: власти США хотят продать Тайваню оружие на 1,1 миллиарда долларов

Администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Politico.

По данным издания, пакет сделки включает 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II стоимостью 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, которыми планируется оснастить истребители F-16.

Отмечается, что законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, так как в настоящее время конгресс ушел на каникулы.

Напомним, обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

После этого Китай провел крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня. Кроме того, КНР заморозила ключевые каналы коммуникации с Вашингтоном, по которым велся в том числе военный диалог на высоком уровне.