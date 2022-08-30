Молочный король на танке с автоматом

Захват известного бизнесмена–миллионера Журата Абдуллаева как опасного террориста–агрессора вызвал неоднозначную реакцию в стране. Тех, не очень богатых граждан, еле дотягивающих от зарплаты до зарплаты, конечно, потряс почти миллиард дензнаков в разной валюте, выставленный на всеобщее обозрение. Активных участников разных революционно–политических разборок - количество боевого оружия. Кто–то из конкурентов потихоньку радовался, что прижали успешных предпринимателей, и теперь их молочная империя "Умут и Ко" наверняка рухнет. Мы попытались разобраться в этой ситуации и понять: кто он, Журат Абдуллаев, и зачем ему столько боеприпасов?

В распоряжении у совладельца ОсОО "Умут и Ко", центра отдыха "Гавайи" и еще нескольких объектов сотрудники ГКНБ нашли целый арсенал. Пулемет, автоматы, ружья, гранаты и даже бронированную разведывательно–дозорную машину, полностью укомплектованную и стоявшую у бизнесмена под окнами в полной боевой готовности.

Для чего мирному гражданскому человеку, занимающемуся предпринимательством, огромный оружейный склад?

Наверное, здесь стоит вспомнить события апрельской революции.

7 апреля 2010 года, пока в Бишкеке революционеры на грузовике таранили ворота "Белого дома", под Токмаком толпа недовольных граждан пыталась прорваться на территорию хладокомбината. Оборону держали забаррикадировавшиеся там сотрудники. На милицию надежды не было: правоохранители в те дни были деморализованы. Чего жители Токмака и окрестностей хотели от предприятия и его владельцев? Журат Абдуллаев (а именно он один из хозяев) намного позже скажет в интервью: у них с братом требовали 200 тысяч долларов. Братья платить отказались. За это и поплатились. Разгромить хладокомбинат "Умут и Ко" толпе не удалось, зато "Гавайи" - уникальное место отдыха на объездной, между селом Кен–Булун и Токмаком - разгромили полностью. Что можно было сожгли, что не горело - забрали с собой.

8–9 апреля над тем, что осталось от центра отдыха с экзотическими животными и ручными рыбками, все еще поднимались клубы дыма. Там же, на "Гавайях", немного пришедшие в себя после революционных событий сотрудники милиции обнаружили два полусгоревших трупа...

Это не были трупы Журата и Кайрата Абдуллаевых или кого–нибудь из их близких. Сами братья на время бесследно исчезли, и руководство ГУВД Чуйской области признавалось, что никак не может найти потерпевших.

Дом Журата Абдуллаева самый первый в селе, если заехать в Кен–Булун со стороны Бишкека, и самый приметный - с резными наличниками, красивым деревянным крыльцом - тоже сожгли. Опять–таки гораздо позже хозяин расскажет, что ему чудом удалось тогда вывезти жену и детей.

Комментировали произошедшее все по–разному. И прогнозы строили разные. Одни доморощенные эксперты утверждали, что Абдуллаевых сломали, что их бизнесу пришел конец, больше они никогда не поднимутся и вообще не вернутся в Кыргызстан (считали, что предприниматели выехали за границу).

Другие возражали, что братья, даже если уехали, обязательно вернутся, что сломать их не так–то просто. Вот наберутся, дескать, сил, и все восстановят, и будет даже лучше, чем прежде.

Вторые оказались правы. Не прошло и года, как заново отстроенные "Гавайи" стали принимать первых посетителей. А теперь там есть и гостиничный комплекс, да и уникально оформленная территория пополнилась новыми диковинными экспонатами.

За что народ был так зол на Абдуллаевых? Не весь, отметим, народ, а некоторая часть сотрудников хладокомбината. Они жаловались на нечеловеческие условия работы, что их за людей не считали, заставляли делать самую черную и тяжелую работу, платили копейки, а то и вовсе оставляли без зарплаты. Охранники приучены бдительно следить за каждым, кто пытается отлынивать от работы, и за это сурово наказывают. Могут и ударить. А сами Абдуллаевы ведут себя с простыми людьми слишком высокомерно, постоянно демонстрируя свое превосходство, - это людей тоже раздражает.

Другая часть сотрудников горой вставала на защиту своих работодателей. Говорили, что "Умут" - едва ли не лучшее на сегодняшний день в Кыргызстане частное предприятие, где и платят прилично, и условия хорошие - только работай в полную силу...

Абдуллаевы, уже вернувшиеся оттуда, где спасались от агрессивных сограждан, ни с кем тогда не спорили и никому ничего не доказывали. Понемногу восстанавливали дома и хозяйство.

Для правоохранительных органов Абдуллаевы тогда, в 2010–2011 годах, были в статусе потерпевших. Сотрудники чуйской милиции откровенно жалели бизнесменов, которые всего добились упорным трудом. Начинали со сдачи стеклопосуды, потом арендовали местную столовую и приспособили ее под цех по производству мороженого. Потом этот цех разросся до хладокомбината, выпускающего хорошо известные в нашей стране и соседнем Казахстане молочные продукты, безалкогольные напитки, натуральные соки и несколько видов мороженого. И почему, недоумевали милиционеры, Абдуллаевы должны были с кем–то делиться или тем более кому–то отдать даром свое детище?!

Сейчас, в августе 2022 года, Журат Абдуллаев уже не потерпевший. Наоборот... Обвиняемый - в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Статья достаточно серьезная. По действующему Уголовному кодексу за такие шутки предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

"Подозреваемый в повседневной жизни использует военную форму (камуфляж), - говорится в сообщении пресс–службы ГКНБ. - Он имеет склонность к каким–либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного оружия".

Не потому ли он стал агрессивен, переоделся в камуфляж и начал вооружаться, что понял: в случае очередного штурма надеяться ему, кроме самого себя, не на кого? Хотя это не повод вооружаться до такой степени.

В ГКНБ перечисляют список оружия, изъятого у добропорядочного бизнесмена: БРДМ (бронированная разведывательно–дозорная машина); установленный на ней танковый пулемет Калашникова; два автомата; несколько ружей - пневматическое, нарезное, с оптическим прицелом - и патроны к ружьям; гранаты, бронежилеты, каски, кастеты...

А вертолет, который с недавних пор установлен на территории "Гавайев", - может, это тоже вполне действующий летательный аппарат, пригодный для воздушных боевых действий?

Интернет выдает весьма любопытную информацию: "БРДМ является одним из самых популярных видов спецтехники. Гражданские лица приобретают подобный транспорт с разными целями. Поскольку на него можно рассчитывать в условиях бездорожья, БРДМ покупают для охоты и рыбалки, для работы в фермерских хозяйствах".

Как после покупки зарегистрировать такую машину? Прежде всего необходима демилитаризация. С БРДМ должны снять все специальное военное оборудование. После этого в документах машина будет значиться как сельскохозяйственная или специальная техника, и чтобы управлять ею на законных основаниях, вполне достаточно обычных водительских прав категории D...

Между тем ГКНБ распространил видео, по которому можно сделать вывод: абдуллаевская БРДМ хранилась у него отнюдь не в качестве сельскохозяйственного транспорта и не в виде экспоната для оформления "Гавайев". Вблизи центра отдыха из броневика проводились тренировочные стрельбы. К чему готовились? Кроме оружия, при обыске в служебном кабинете Журата Абдуллаева, по сообщению ГКНБ, обнаружили еще и некое наркотическое вещество растительного происхождения. Правда, в смешном колличестве - 2 грамма. И деньги - чуть больше 820 миллионов сомов. Деньги, кстати, не удивляют: Абдуллаевы - бизнесмены широкого размаха. Но, опять же по информации ГКНБ, ОсОО "Умут и Ко" на сегодняшний день имеет задолженность по налогам на сумму около 10 миллионов. Ну действительно, столько денег даже не в банке, а в личном сейфе и так мелочиться с государством?

Впрочем, деньгами и неуплаченными налогами ГКНБ не заинтересовался. Вплотную занялся только незаконным складом оружия.

Вечером 22 августа односельчане Абдуллаевых и сотрудники хладокомбината записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову. Просили освободить Журата Абдуллаева из–под стражи, отметив, что, по их мнению, ничего противозаконного он не совершал, наоборот - создает рабочие места и активно занимается благотворительностью.

- Скоро нам должны были выплатить зарплату, - сетует работница хладокомбината по имени Мадина. - Мы ждем свои деньги и переживаем, как нам собрать детей в школу к 1 сентября. А хозяина схватили, скрутили... Это что, гуманизм?!

Так или иначе - Первомайский суд признал задержание предпринимателя законным и отправил его в СИЗО до 19 октября. Ему вменяется обвинение по статье 267 УК КР "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".