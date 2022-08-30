Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 81.74 - 82.74

Молочный король на танке с автоматом

415  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Захват известного бизнесмена–миллионера Журата Абдуллаева как опасного террориста–агрессора вызвал неоднозначную реакцию в стране. Тех, не очень богатых граждан, еле дотягивающих от зарплаты до зарплаты, конечно, потряс почти миллиард дензнаков в разной валюте, выставленный на всеобщее обозрение. Активных участников разных революционно–политических разборок - количество боевого оружия. Кто–то из конкурентов потихоньку радовался, что прижали успешных предпринимателей, и теперь их молочная империя "Умут и Ко" наверняка рухнет. Мы попытались разобраться в этой ситуации и понять: кто он, Журат Абдуллаев, и зачем ему столько боеприпасов?

В распоряжении у совладельца ОсОО "Умут и Ко", центра отдыха "Гавайи" и еще нескольких объектов сотрудники ГКНБ нашли целый арсенал. Пулемет, автоматы, ружья, гранаты и даже бронированную разведывательно–дозорную машину, полностью укомплектованную и стоявшую у бизнесмена под окнами в полной боевой готовности.

Для чего мирному гражданскому человеку, занимающемуся предпринимательством, огромный оружейный склад?

Наверное, здесь стоит вспомнить события апрельской революции.

7 апреля 2010 года, пока в Бишкеке революционеры на грузовике таранили ворота "Белого дома", под Токмаком толпа недовольных граждан пыталась прорваться на территорию хладокомбината. Оборону держали забаррикадировавшиеся там сотрудники. На милицию надежды не было: правоохранители в те дни были деморализованы. Чего жители Токмака и окрестностей хотели от предприятия и его владельцев? Журат Абдуллаев (а именно он один из хозяев) намного позже скажет в интервью: у них с братом требовали 200 тысяч долларов. Братья платить отказались. За это и поплатились. Разгромить хладокомбинат "Умут и Ко" толпе не удалось, зато "Гавайи" - уникальное место отдыха на объездной, между селом Кен–Булун и Токмаком - разгромили полностью. Что можно было сожгли, что не горело - забрали с собой.

8–9 апреля над тем, что осталось от центра отдыха с экзотическими животными и ручными рыбками, все еще поднимались клубы дыма. Там же, на "Гавайях", немного пришедшие в себя после революционных событий сотрудники милиции обнаружили два полусгоревших трупа...

Это не были трупы Журата и Кайрата Абдуллаевых или кого–нибудь из их близких. Сами братья на время бесследно исчезли, и руководство ГУВД Чуйской области признавалось, что никак не может найти потерпевших.

Дом Журата Абдуллаева самый первый в селе, если заехать в Кен–Булун со стороны Бишкека, и самый приметный - с резными наличниками, красивым деревянным крыльцом - тоже сожгли. Опять–таки гораздо позже хозяин расскажет, что ему чудом удалось тогда вывезти жену и детей.

Комментировали произошедшее все по–разному. И прогнозы строили разные. Одни доморощенные эксперты утверждали, что Абдуллаевых сломали, что их бизнесу пришел конец, больше они никогда не поднимутся и вообще не вернутся в Кыргызстан (считали, что предприниматели выехали за границу).

Другие возражали, что братья, даже если уехали, обязательно вернутся, что сломать их не так–то просто. Вот наберутся, дескать, сил, и все восстановят, и будет даже лучше, чем прежде.

Вторые оказались правы. Не прошло и года, как заново отстроенные "Гавайи" стали принимать первых посетителей. А теперь там есть и гостиничный комплекс, да и уникально оформленная территория пополнилась новыми диковинными экспонатами.

За что народ был так зол на Абдуллаевых? Не весь, отметим, народ, а некоторая часть сотрудников хладокомбината. Они жаловались на нечеловеческие условия работы, что их за людей не считали, заставляли делать самую черную и тяжелую работу, платили копейки, а то и вовсе оставляли без зарплаты. Охранники приучены бдительно следить за каждым, кто пытается отлынивать от работы, и за это сурово наказывают. Могут и ударить. А сами Абдуллаевы ведут себя с простыми людьми слишком высокомерно, постоянно демонстрируя свое превосходство, - это людей тоже раздражает.

Другая часть сотрудников горой вставала на защиту своих работодателей. Говорили, что "Умут" - едва ли не лучшее на сегодняшний день в Кыргызстане частное предприятие, где и платят прилично, и условия хорошие - только работай в полную силу...

Абдуллаевы, уже вернувшиеся оттуда, где спасались от агрессивных сограждан, ни с кем тогда не спорили и никому ничего не доказывали. Понемногу восстанавливали дома и хозяйство.

Для правоохранительных органов Абдуллаевы тогда, в 2010–2011 годах, были в статусе потерпевших. Сотрудники чуйской милиции откровенно жалели бизнесменов, которые всего добились упорным трудом. Начинали со сдачи стеклопосуды, потом арендовали местную столовую и приспособили ее под цех по производству мороженого. Потом этот цех разросся до хладокомбината, выпускающего хорошо известные в нашей стране и соседнем Казахстане молочные продукты, безалкогольные напитки, натуральные соки и несколько видов мороженого. И почему, недоумевали милиционеры, Абдуллаевы должны были с кем–то делиться или тем более кому–то отдать даром свое детище?!

Сейчас, в августе 2022 года, Журат Абдуллаев уже не потерпевший. Наоборот... Обвиняемый - в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Статья достаточно серьезная. По действующему Уголовному кодексу за такие шутки предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

"Подозреваемый в повседневной жизни использует военную форму (камуфляж), - говорится в сообщении пресс–службы ГКНБ. - Он имеет склонность к каким–либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного оружия".

Не потому ли он стал агрессивен, переоделся в камуфляж и начал вооружаться, что понял: в случае очередного штурма надеяться ему, кроме самого себя, не на кого? Хотя это не повод вооружаться до такой степени.

В ГКНБ перечисляют список оружия, изъятого у добропорядочного бизнесмена: БРДМ (бронированная разведывательно–дозорная машина); установленный на ней танковый пулемет Калашникова; два автомата; несколько ружей - пневматическое, нарезное, с оптическим прицелом - и патроны к ружьям; гранаты, бронежилеты, каски, кастеты...

А вертолет, который с недавних пор установлен на территории "Гавайев", - может, это тоже вполне действующий летательный аппарат, пригодный для воздушных боевых действий?

Интернет выдает весьма любопытную информацию: "БРДМ является одним из самых популярных видов спецтехники. Гражданские лица приобретают подобный транспорт с разными целями. Поскольку на него можно рассчитывать в условиях бездорожья, БРДМ покупают для охоты и рыбалки, для работы в фермерских хозяйствах".

Как после покупки зарегистрировать такую машину? Прежде всего необходима демилитаризация. С БРДМ должны снять все специальное военное оборудование. После этого в документах машина будет значиться как сельскохозяйственная или специальная техника, и чтобы управлять ею на законных основаниях, вполне достаточно обычных водительских прав категории D...

Между тем ГКНБ распространил видео, по которому можно сделать вывод: абдуллаевская БРДМ хранилась у него отнюдь не в качестве сельскохозяйственного транспорта и не в виде экспоната для оформления "Гавайев". Вблизи центра отдыха из броневика проводились тренировочные стрельбы. К чему готовились? Кроме оружия, при обыске в служебном кабинете Журата Абдуллаева, по сообщению ГКНБ, обнаружили еще и некое наркотическое вещество растительного происхождения. Правда, в смешном колличестве - 2 грамма. И деньги - чуть больше 820 миллионов сомов. Деньги, кстати, не удивляют: Абдуллаевы - бизнесмены широкого размаха. Но, опять же по информации ГКНБ, ОсОО "Умут и Ко" на сегодняшний день имеет задолженность по налогам на сумму около 10 миллионов. Ну действительно, столько денег даже не в банке, а в личном сейфе и так мелочиться с государством?

Впрочем, деньгами и неуплаченными налогами ГКНБ не заинтересовался. Вплотную занялся только незаконным складом оружия.

Вечером 22 августа односельчане Абдуллаевых и сотрудники хладокомбината записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову. Просили освободить Журата Абдуллаева из–под стражи, отметив, что, по их мнению, ничего противозаконного он не совершал, наоборот - создает рабочие места и активно занимается благотворительностью.

- Скоро нам должны были выплатить зарплату, - сетует работница хладокомбината по имени Мадина. - Мы ждем свои деньги и переживаем, как нам собрать детей в школу к 1 сентября. А хозяина схватили, скрутили... Это что, гуманизм?!

Так или иначе - Первомайский суд признал задержание предпринимателя законным и отправил его в СИЗО до 19 октября. Ему вменяется обвинение по статье 267 УК КР "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421963
Теги:
ГКНБ, задержание, молоко, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  