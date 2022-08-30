Афганистан опять собрался на войну?

В Афганистане раздуваются угли новой гражданской войны, считает эксперт Андрей Серенко. Так, по его мнению, родилось и встало на ноги антиталибское сопротивление. Оно сумело пережить трудную зиму 2021-2022 годов и сохранить ранее удерживаемые позиции в провинциях Панджшер и Баглан (уезд Андараб). Несмотря на провозглашение более десятка группировок, реальной силой показал себя только Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА). А Ахмад Масуд остается единственным значимым вождём вооруженной оппозиции.

Талибан (запрещен в РФ), разрываемый внутренними противоречиями и погребенный валом управленческих проблем, оказался бессилен против мятежного Панджшера, несмотря на поддержку пакистанских военных, ставку на террор, этнические чистки и дискриминацию панджшерцев в Кабуле и по всей стране.

Ахмад Масуду в свою очередь не удалось расширить "резервацию свободы". Нет поддержки узбеков, хазарейцев и таджиков. Причем, далеко не все даже таджики готовы встать под его знамена.

Масуд также не сумел поднять на борьбу Бадахшан, хотя заметные усилия для этого предпринимались. Причина - амбиции местных командиров. Как это и было всегда с басмачами-война заканчивается на границе родного кишлака.

Нет пока у Масуда и зарубежных спонсоров. Очевидно, что это связано с отсутствием ярких побед на поле боя.

Похоже, осень не изменит баланса. Противники не смогут нанести друг другу решающего поражения. Битва переносится на 2023 год.

Все это дает шансы местному филиалу ИГИЛ (запрещен в РФ) , он может превратиться в третью силу. Например, под флагом "настоящего джихада", обвинив и Масуда, и Талибан в "предательстве" из-за их закулисных игр с США, Китаем, Россией и Пакистаном.

А может так все и было задумано, спросим мы? На этот вопрос мы отчасти узнаем ответы на предстоящей конференции по Афганистану под эгидой США, которые и устроили весь этот омут…

Источник: vesti.uz