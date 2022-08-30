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В Таласском госуниверситете выявлены факты коррупции

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- Асия Канаева
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ГКНБ выявлена коррупционная схема по присвоению бюджетных средств должностными лицами Таласского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках уголовного дела установлено, что ректор ТалГУ "У.А.Ш." и главный бухгалтер "К.Г.Дж." в 2021-2022 годах начисляли премии работникам университета по 7 тысяч сомов с условием возврата с каждого работника так называемую "отметку" в размере 6 тысяч сомов руководству ТалГУ.

Кроме того, указанные лица в сговоре с частными предпринимателями формально проводили тендер на закупку строительных материалов на ремонт учебных корпусов университета с последующим присвоением определенной части денежных средств путем обналичивания.

Также, ректор ТалГУ "У.А.Ш." с ответственным секретарем приемной комиссии "Т.Т." во время государственных и вступительных экзаменов в ВУЗ систематически занимались поборами.

В рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обыски по месту работы и жительства вышеуказанных лиц с последующим их задержанием. Ректор ТалГУ "У.А.Ш." по статье 98 УПК КР водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по изучению всех обстоятельств вышеуказанных противоправных фактов и установлению суммы причинного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/421966
Теги:
ГКНБ, коррупция, образование, Таласская область
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