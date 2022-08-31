В Бишкеке покажут "Жизель" со звездами русского балета

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 11 сентября покажут балет "Жизель" с участием звезд российского балета.

BalletFest представляет вниманию столичной публики балет "Жизель", в основу которого легла древняя легенда о виллисах - погибших молодых незамужних девушках, преданных своими возлюбленными. Они мстят за себя, по ночам убивая молодых мужчин.

Бишкекскую публику ждет показ легендарного балета Адольфа Адана, заглавную партию Жизель в котором исполнит солистка Михайловского театра лауреат международных конкурсов Оксана Бондарева. А вот в образе Графа Альберта на сцену выйдет солист балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Борис Журилов.

Все остальные партии в данном спектакле исполнят артисты балетной труппы нашего театра оперы и балета. Услышит публика и музыкантов симфонического оркестра КНАТОиБ имени Малдыбаева.