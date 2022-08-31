В Узбекистане запретят держать дома диких и ядовитых животных

В Узбекистане запретят содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных. Речь идет о запрете не только для физических, но и юридических лиц, сообщают СМИ.

В ходе фракционных заседаний в нижней палате парламента сейчас обсуждается проект закона "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Узбекистан "Об охране и использовании животного мира".

Как отметили депутаты, в последние годы в стране участились случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в общественных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и других семейных мероприятиях. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих граждан, вызывает неприятные ситуации.

Проектом закона запрещается юридическим и физическим лицам самовольно содержать ряд хищных и ядовитых диких животных без свидетельства Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Список запрещенных животных будет утверждаться кабинетом министров.

Кроме того, документ очертит правила содержания диких животных, занесенных в Красную книгу Узбекистана, в искусственно созданной среде обитания или в неволе, а также хищных и ядовитых животных юридическими лицами в зоопарках, террариумах, цирках, океанариумах, дельфинариях, природных питомниках, научных и образовательных учреждениях. Для этого также будет выдаваться свидетельство Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.