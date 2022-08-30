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ГКНБ задержал члена международной наркогруппировки с 10 кг гашиша

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- Канат Кожоев
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Как соообщает пресс-служба ГКНБ, сотрудниками ведомства в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года на территории Чуйской области были задержаны двое граждан КР, у которых были изъяты наркотические средства - гашиш афганского происхождения общим весом 10 кг.

В процессе следственно-оперативных мероприятий был установлен гражданин Республики Казахстан К.Е.Б., который должен был получить указанный наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном для дальнейшей доставки контрабандным путем и сбыта на территории РК.

В рамках уголовного дела, 28 августа 2022 года при пересечении госграницы КР на КПП "Чон-Капка автодорожный" был задержан гражданин одного из соседних государств К.Е.Б. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов данного наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/421984
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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