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Государство возместит 30 процентов затрат на производство семян

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- Канат Кожоев
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В соответствии с Законом КР "О государственной дотации в семеноводстве" государство возмещает 30 процентов стоимости затрат на производство реализуемых семян суперэлиты, элиты, первой и второй репродукции сортов и гибридов первого поколения приоритетных сельскохозяйственных культур, передает Минсельхоз КР.

Данные меры приняты в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении сертифицированным семенным материалом сельскохозяйственных культур и создания благоприятных условий семеноводческим хозяйствам КР для производства и реализации высококачественных сертифицированных семян.

"На 2022 год на весенний сев были запланированы 41,2 млн сомов для реализации мероприятий по государственной дотации, а к числу приоритетных сельхозкультур отнесены озимая и яровая пшеница, ячмень, сахарная свекла, картофель, хлопчатник, кукуруза, фасоль, люцерна и эспарцет", - сказали в ведомстве.

Всего по дотации семена получили 2 тысячи 197 фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/421986
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, экономика, фермеры
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