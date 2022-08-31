Садыр Жапаров: Кыргызский народ силен своим национальным духом

"Кыргызский народ силен своим национальным духом. Мы суверенный и свободолюбивый народ с богатой историей и красивым родным языком", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, в своей поздравительной речи на торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю 31-й годовщины независимости страны.

Приводим текст поздравления главы государства:

Свободный перевод

"Уважаемые кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники, сердца которых бьются за Отечество, как бы далеко они не находились!

Уважаемые гости, присутствующие на праздновании Дня независимости кыргызского народа!

Сердечно поздравляю вас с великой датой, когда на весь мир было возвещено о создании независимого Кыргызского государства, о котором так мечтали наши предки.

Наша самая главная ценность – это суверенное государство и свободный народ, и нет большего богатства и счастья, чем это!

В этом году мы торжественно отмечаем 31-ю годовщину независимости на джайлоо Чункурчак и поднимаем на вершине горы наш 31-метровый флаг. Наше красное знамя было символом единства и согласия - как в древние времена, так и в сегодняшние дни.

Кыргызы всегда высоко поднимали свой флаг, когда добивались успеха и победы. Высоко реющий флаг укрепляет чувство любви к Родине и гражданственность.

Отныне мы намерены сделать традицией ежегодное торжественное проведение Дня независимости в каждой области. Подобный шаг повысит сплоченность наших людей, проживающих во всех регионах страны, укрепит их единство и взаимоотношения.

Конечно, в нашей 3000-летней истории 31 год - это мгновение. В истории народа происходили значительные достижения - создавался великий Кыргызский каганат.

Временами народ переживал состояние упадка, у нас отбирали свободу, и мы находились на грани распада. Словом, кыргызы столкнулись со многими историческими испытаниями. Однако многие народы, издревле живших бок о бок с кыргызами, исчезли, оставшись лишь на страницах истории. Только гордый народ, который всегда борется за свободу, заслуживает счастья быть свободным! В этот день мы не забудем наших мужественных предков, которые жаждали и боролись за свободу Кыргызстана!

Помнить отцов, как Байтик баатыр, которые упорно боролись за независимость народа, - священный долг!

Наши героические предки осознавали значение государственности и независимости и, используя ход истории, заботились о будущем потомков, приближая сегодняшний день.

Мы всегда будем отдавать дань уважения духу предков, оставивших нам богатую историю, насчитывающую более 3 тысяч лет!

Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие гости!

На нашей благодатной земле в мире и согласии проживают представители более восьмидесяти национальностей. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа - наше единство.

Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание.

Все вместе мы хотим мира и процветания нашему Кыргызстану. Каждый гражданин Кыргызстана вне зависимости от своего этноса или религии обладает равными правами и обязанностями. Единый народ Кыргызстана, мы вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и вместе встречаем трудности.

Когда беда приходит к кому-то в дом, то нет более дружного и заботливого народа, чем мы. Мы всегда спешим на помощь друг к другу. На каждой улице, в каждой общине, на селе и в городе все кыргызстанцы живут сегодня в мире и согласии. Каждый из нас должен не только беречь это спокойствие, но и активно укреплять взаимопонимание, дружбу и благоденствие на нашей земле.

Сегодня мы отмечаем наш общий, самый главный праздник - 31 августа. Это не только День нашей независимости, но и праздник дружбы и единства многонационального народа Кыргызстана.

Уважаемые соотечественники!

Основными направлениями действий в настоящее время является сохранение независимости, бесценного наследия, увеличение социально-экономической мощи страны, последовательная реализация масштабных программных задач и реформ, начатых в последние годы, благополучие и процветание народа, а также сильная экономическая и социальная политика.

Результаты продуманных и решительных усилий в этих областях уже стали ощущаться и проявляться.

Теперь позвольте вкратце рассказать о проведенной работе и успехах в этом году. Как известно, 2022 год был объявлен в Кыргызстане Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости, в связи с чем стартовала национальная акция "Жашыл мурас", в рамках которой реализуются масштабные инициативы по посадке деревьев.

Все эти мероприятия осуществляются в целях обеспечения экологической безопасности, ставшей в настоящее время глобальной проблемой, повышения устойчивости климата, сохранения природного наследия. В текущем году мы продолжаем укреплять материально-техническую базу правоохранительных органов в направлении повышения обороноспособности и укрепления независимости страны, оснащения пограничников техникой, отвечающей передовым требованиям.

Вы становитесь свидетелем доставки спецподразделениям современного вооружения, военной и специальной техники, броневиков, беспилотников и вертолетов. С приобретением данной техники значительно повышается обороноспособность государства и возможность борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечивается безопасность страны!

Принимаются активные меры по укреплению энергетической безопасности. Впервые за годы независимости Кыргызстана энергетики страны собственными силами в короткие сроки запускают новые объекты в сфере энергетики.

Начало строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", будущего флагмана кыргызской энергетики, является большим шагом на пути к энергетической независимости. В этом году особое внимание уделяется строительству малых ГЭС.

Эти действия не только увеличат мощность энергетики, но и создадут условия для ее экспорта. В будущем Кыргызстан из страны-импортера электроэнергии превратится в страну-экспортера. Даст Бог, реализация проекта ГЭС "Камбар-Ата-1" станет крупным достижением и большим вкладом в независимость Кыргызстана!

Развитие железнодорожной сети приняло новое направление, и впервые за всю историю независимости мы начали строительство железнодорожной ветки своими силами. Государственное предприятие "Кыргыз темир жолу" приступила к реализации проекта строительства железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече.

В результате строительства новой железной дороги откроется путь к решению ряда задач, таких как развитие промышленных предприятий, создание условий для подъема экономики, увеличение транспортной связи регионов и укрепление целостности страны в целом.

Хочу подчеркнуть, что все вышеперечисленные масштабные проекты финансируются из государственного бюджета, и мы ориентированы на самодостаточность.

Мы построим железную дорогу Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

В этом году общими усилиями мы твердо отстаивали интересы государства и народа, решительно выстраивали свою позицию и вернули себе национальное достояние - Кумтор, вносящий большой вклад в формирование республиканского бюджета.

Весь народ радовался этому. Золоторудное месторождение Кумтор навсегда возвращено в полную собственность Кыргызстана. Добиться этого было непросто, переговоры шли очень тяжело. Не было никакой гарантии по принятию более положительного решения в нашу пользу, к тому же мы бы многое потеряли, в том числе и время.

И все же то, что должно было произошло двадцать лет назад, случилось в этом году. Это победа всего кыргызского народа! Будем надеяться, что эта работа станет началом больших свершений на пути роста и развития страны. Пусть Кумтор долгие годы служит нашему народу!

Также мы усилили контроль за налоговыми и таможенными платежами и результаты усилий по увеличению бюджетных доходов не заставили ждать. По итогам первого полугодия 2022 года доходы республиканского бюджета составили 122 миллиарда сомов.

Этот показатель увеличился на 49,5 процента, или 40,4 млрд сомов, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

На основе проводимой финансово-экономической политики в текущем году удалось значительно повысить заработную плату государственным и муниципальным служащим, работникам бюджетной сферы, в том числе здравоохранения, образования, социальной зашиты населения и других сфер.

Вы прекрасно знаете, что повышение заработной платы трудящимся социальной сферы, увеличение размеров пенсий и пособий очень важно для обеспечения политической и экономической стабильности страны.

Увеличился размер социальных пособий отдельных категорий граждан.

При этом некоторые виды пособий увеличены на 100-200 процентов по сравнению с размерами пособий, выплачиваемых до 1 октября 2021 года.

По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот Кыргызской Республики увеличился на 45 процентов. В этом году стабилизированы отношения со стратегическими партнерами и странами-соседями во внешней политике страны. Удалось укрепить межгосударственное доверие, полностью выполнив требования Евразийского экономического союза. В этом году Кыргызстан успешно председательствует в органах Евразийского экономического союза.

Таким образом, Кыргызстан смог показать, что является страной, поддерживающей мир во внешней политике, взаимные отношения со всеми странами и придерживающейся многовекторной политики.

В целях повышения эффективности государственной службы, повышения профессионализма, обеспечения кадровой стабильности в прошлом году была проведена ротация акимов районов.

Дай Бог, этот метод дал хорошие результаты, и большинство людей остались довольны. В этом году ротация применена к работникам судов и прокуратуры.

Как известно, для тех, кто добивается справедливости в судах и прокуратуре, эта деятельность имеет большое значение для восстановления доверия людей к судебной системе страны. Я верю, что эти меры достигнут своей цели.

Уважаемые соотечественники!

Наш народ – великий народ, который дорожит традициями, духовными ценностями и соблюдает их с незапамятных времен.

Наши традиции укрепили мировоззрение народа и спасли его от исчезновения в пучине истории. Национальные традиции, преодолевая века, пройдя испытание временем, совершенствовались, дополнялись, усиливались отдельные их элементы. Сегодня мы находимся во власти глобализации, мы не можем позволить себе потерять свои корни и традиции.

Поэтому в настоящее время возникла необходимость в восстановлении национальных традиций, которые стали духовным воплощением жизнедеятельности нашего народа и в мае этого года был издан Указ "О национальной традиции".

Призываю с помощью этих неписаных правил поддерживать друг друга добрыми пожеланиями, говорить об успешных делах.

Уважаемые кыргызстанцы!

Кыргызский народ силен своим национальным духом. Мы суверенный народ с богатой историей, красивым родным языком, свободолюбивый, придерживающийся традиционной исламской религии. Кыргызский язык является особым символом независимости Кыргызской Республики, стержнем национального самосознания.

Если мы хотим сохранить свою государственность, не нанося ущерба своей независимости, нам нужно беречь родной язык не на словах, а на деле. Таким образом, необходимо продолжать работу по укреплению независимости. Конечно, это непростая задача, она намного сложнее. Эпоха стремительного развития – это еще и время, которое ставит перед нами новые задачи. Мы всегда должны быть готовы к различным вызовам времени!

Поэтому каждый гражданин, говорящий: "Я - кыргызстанец", должен нести ответственность за мир и стабильность в Кыргызстане. Сила свободного государства строится только усилиями каждого гражданина, в его основе лежит ответственность за будущее страны. Поэтому важно осознавать, что от наших действий зависит будущее Кыргызстана и необходимо бороться за светлое будущее Родины.

У народа есть поговорка: "Где есть согласие, там будет и счастье". Пусть будет крепким единство народов, проживающих в Кыргызстане, и мы продолжим неустанно трудиться на благо каждого свободолюбивого кыргызстанца. Только тогда мы сможем сохранить наш благословенный союз. Только тогда укрепится мир в стране и независимость!

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляем с сегодняшним великим Днем независимости!

Начнем строить духовно развитое кыргызское государство, основанное на глубоких знаниях, духовных и благородных ценностях, законности и демократии.

В великий День независимости пусть наше красное знамя – государственный флаг, поднятый высоко над горами, всегда гордо реет под мирным небом.

Пусть всегда звучит на нашей земле клич "Манас!" и не угасает дух свободы в сердцах наших людей! Пусть Кыргызстан станет развитой страной, где счастлив каждый гражданин!".