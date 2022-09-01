Узбекистан экспортировал в Кыргызстан более 93 тысяч тонн овощей и фруктов

По данным Госкомстата республики Узбекистан, в январе-июле 2022 года Узбекистан экспортировал фруктов и овощей на сумму 550 млн долларов США. Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Россию.

По показателям страны за 5 месяцев, больше всего плодоовощной продукции экспортировано в:

Казахстан – 447,3 тыс. тонн;

Россия - 253,5 тыс. тонн;

Кыргызстан - 93,3 тыс. тонн;

Китай – 56 тыс. тонн;

Афганистан – 23,2 тыс. тонн;

Беларусь - 16,6 тыс. тонн;

Таджикистан – 12,4 тыс. тонн;

Пакистан – 8,9 тыс. тонн;

Иран – 8,2 тыс. тонн;

Турция – 8 тыс. тонн;

Украина - 5,3 тыс. тонн;

Грузия – 5,2 тыс. тонн;

Азербайджан - 4,3 тыс. тонн;

ОАЭ – 3,3 тыс. тонн;

Германия – 1,7 тыс. тонн.

Кроме того, Комитет по статистике огласил список регионов, экспортировавших плодоовощную продукцию за 7 месяцев текущего года.

Больше всего по регионам экспортировали Ферганская (165,8 тыс. тонн), Самаркандская (106,1 тыс. тонн) и Ташкентская области (101,9 тыс. тонн).