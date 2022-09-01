Узбекистан экспортировал в Кыргызстан более 93 тысяч тонн овощей и фруктов

По данным Госкомстата республики Узбекистан, в январе-июле 2022 года Узбекистан экспортировал фруктов и овощей на сумму 550 млн долларов США. Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Россию.
По показателям страны за 5 месяцев, больше всего плодоовощной продукции экспортировано в:
Казахстан – 447,3 тыс. тонн;
Россия - 253,5 тыс. тонн;
Кыргызстан - 93,3 тыс. тонн;
Китай – 56 тыс. тонн;
Афганистан – 23,2 тыс. тонн;
Беларусь - 16,6 тыс. тонн;
Таджикистан – 12,4 тыс. тонн;
Пакистан – 8,9 тыс. тонн;
Иран – 8,2 тыс. тонн;
Турция – 8 тыс. тонн;
Украина - 5,3 тыс. тонн;
Грузия – 5,2 тыс. тонн;
Азербайджан - 4,3 тыс. тонн;
ОАЭ – 3,3 тыс. тонн;
Германия – 1,7 тыс. тонн.
Кроме того, Комитет по статистике огласил список регионов, экспортировавших плодоовощную продукцию за 7 месяцев текущего года.
Больше всего по регионам экспортировали Ферганская (165,8 тыс. тонн), Самаркандская (106,1 тыс. тонн) и Ташкентская области (101,9 тыс. тонн).