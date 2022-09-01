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Небензя: Россия не будет платить по счетам США в Афганистане

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- Светлана Лаптева
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США нужно вернуть украденные у народа Афганистана деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат отреагировал на заявления американского постпреда Линды Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН. Она утверждала, что РФ якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.

Дипломат назвал такую риторику циничной. Небензя напомнил, что экономика Афганистана была практически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. При этом западные партнеры не готовы признавать свои ошибки и пытаться их исправлять.

"Мы помогали и будем помогать Афганистану. А вам рекомендуем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания", - заключил Небензя.

Ранее департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин отметил, что заморозка Западом активов Афганистана парализовала банковский сектор и связанные с ним отрасли. Это может лишить страну шанса отказаться от наркоторговли.

Источник: riafan.ru


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URL: https://www.vb.kg/421992
Теги:
Афганистан, США, ООН
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