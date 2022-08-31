Жапаров: Мы построим железную дорогу "Китай - Кыргызстан - Узбекистан"

Золоторудное месторождение Кумтор навсегда возвращено в полную собственность Кыргызстана", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, в своей поздравительной речи на торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю 31-й годовщины независимости страны.

Как подчеркнул глава государства, в этом году общими усилиями твердо отстаивались интересы государства и народа.

"Мы решительно выстраивали свою позицию и вернули себе национальное достояние - Кумтор, вносящий большой вклад в формирование республиканского бюджета. Весь народ радовался этому. Золоторудное месторождение Кумтор навсегда возвращено в полную собственность Кыргызстана. Добиться этого было непросто, переговоры шли очень тяжело. Не было никакой гарантии по принятию более положительного решения в нашу пользу, к тому же мы бы многое потеряли, в том числе и время.

И все же то, что должно было произошло двадцать лет назад, случилось в этом году. Это победа всего кыргызского народа! Будем надеяться, что эта работа станет началом больших свершений на пути роста и развития страны. Пусть "Кумтор" долгие годы служит нашему народу!" - отметил Садыр Жапаров.

Президент отметил, что основными направлениями действий в настоящее время является сохранение независимости, бесценного наследия, увеличение социально-экономической мощи страны, последовательная реализация масштабных программных задач и реформ, начатых в последние годы, благополучие и процветание народа, а также сильная экономическая и социальная политика. Результаты продуманных и решительных усилий в этих областях уже стали ощущаться и проявляться.

"Как известно, 2022 год был объявлен в Кыргызстане Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости, в связи с чем стартовала национальная акция "Жашыл мурас", в рамках которой реализуются масштабные инициативы по посадке деревьев. Все эти мероприятия осуществляются в целях обеспечения экологической безопасности, ставшей в настоящее время глобальной проблемой, повышения устойчивости климата, сохранения природного наследия. В текущем году мы продолжаем укреплять материально-техническую базу правоохранительных органов в направлении повышения обороноспособности и укрепления независимости страны, оснащения пограничников техникой, отвечающей передовым требованиям.

Вы становитесь свидетелем доставки спецподразделениям современного вооружения, военной и специальной техники, броневиков, беспилотников и вертолетов. С приобретением данной техники значительно повышается обороноспособность государства и возможность борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечивается безопасность страны!

Принимаются активные меры по укреплению энергетической безопасности. Впервые за годы независимости Кыргызстана энергетики страны собственными силами в короткие сроки запускают новые объекты в сфере энергетики. Начало строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", будущего флагмана кыргызской энергетики, является большим шагом на пути к энергетической независимости. В этом году особое внимание уделяется строительству малых ГЭС.

Эти действия не только увеличат мощность энергетики, но и создадут условия для ее экспорта. В будущем Кыргызстан из страны-импортера электроэнергии превратится в страну-экспортера. Даст Бог, реализация проекта ГЭС "Камбар-Ата-1" станет крупным достижением и большим вкладом в независимость Кыргызстана!

Развитие железнодорожной сети приняло новое направление, и впервые за всю историю независимости мы начали строительство железнодорожной ветки своими силами. Государственное предприятие "Кыргыз темир жолу" приступила к реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече".

В результате строительства новой железной дороги откроется путь к решению ряда задач, таких как развитие промышленных предприятий, создание условий для подъема экономики, увеличение транспортной связи регионов и укрепление целостности страны в целом.

Хочу подчеркнуть, что все вышеперечисленные масштабные проекты финансируются из государственного бюджета, и мы ориентированы на самодостаточность.

Мы построим железную дорогу "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

Также мы усилили контроль за налоговыми и таможенными платежами и результаты усилий по увеличению бюджетных доходов не заставили ждать. По итогам первого полугодия 2022 года доходы республиканского бюджета составили 122 миллиарда сомов. Этот показатель увеличился на 49,5 процента или 40,4 млрд сомов по сравнению с первым полугодием прошлого года", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что на основе проводимой финансово-экономической политики в текущем году удалось значительно повысить заработную плату государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, в том числе здравоохранения, образования, социальной зашиты населения и других сфер.

Кроме того, увеличился размер социальных пособий отдельных категорий граждан. При этом некоторые виды пособий увеличены на 100-200 процентов по сравнению с размерами пособий, выплачиваемых до 1 октября 2021 года.

По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот Кыргызской Республики увеличился на 45 процентов. В этом году стабилизированы отношения со стратегическими партнерами и странами-соседями во внешней политике страны.

"В целях повышения эффективности государственной службы, повышения профессионализма, обеспечения кадровой стабильности в прошлом году была проведена ротация акимов районов. Дай Бог, этот метод дал хорошие результаты, и большинство людей остались довольны. В этом году ротация применена к работникам судов и прокуратуры. Я верю, что эти меры достигнут своей цели", - заключил президент Садыр Жапаров.