Сулейманов: Для России ШОС является элементом архитектуры Большой Евразии

Предстоящий саммит ШОС в Самарканде - это не рядовое международное мероприятие. Эту встречу нельзя рассматривать в отрыве от текущих международных процессов. Уникальность предстоящего саммита в том, что всем участникам встречи понятны интересы друг друга, они конкретные и прозрачные. Об этом на круглом столе дискуссионного клуба "Пикир" заявил эксперт-аналитик центра геополитических исследований "Берлек-Единство", кандидат политических наук Артур Сулейманов.

По его словам, для России ШОС является элементом архитектуры Большой Евразии.

"Для Китая ШОС открывает дорогу к инициативе "Один пояс - Один путь". Для центральноазиатских республик это новые экономические возможности и активизация, прежде всего российских и китайских бизнес-проектов, инвестиций. Да и в целом повышается экономическая и политическая субъектность Центральной Азии.

Если проанализировать китайские проекты в Центральной Азии, то следует отдельно выделить строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и ветки газопровода "Центральная Азия – Китай". О них в последнее время активно говорят в СМИ.

Повестка саммита насыщена важными решениями. Предстоящее подписание 28 документов подчёркивает последовательность и динамичность в развитии интеграционного объединения, а также раскрывает потенциал ШОС по многим направлениям.

Если взять за основу проект Самаркандской декларации как основного документа саммита, то в нём будут содержаться консолидированные позиции государств по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

Начинается новый этап развития ШОС, ориентированный на расширение организации и консолидацию потенциалов стран-участниц. Это решение является обоснованным с экономической и политической точки зрения.

Важным аспектом самаркандского саммита является обсуждение ситуации в Афганистане. Уделяется стратегическое значение восстановлению экономики Афганистана, реализации крупных инфраструктурных проектов с его участием и интеграции в региональные экономические проекты.

Наблюдается сближение ШОС и ЕАЭС, которое носит взаимовыгодный экономический характер.

Так, по официальным данным, товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в Союз, в 2021 году увеличился на 25% по сравнению с 2019 годом и достиг почти 200 млрд долл. Это результат совместной работы, предполагающей сопряжение в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования. Расширение торгово-экономического сотрудничества ШОС и ЕАЭС имеет серьезный потенциал, который на сегодняшний момент ещё не раскрыт полностью.

Валютная повестка ШОС и ЕАЭС, как правило, сводится к обсуждению дедолларизации и переходу на расчёты в национальных валютах. По крайней мере, такие разговоры в последние десять лет ведутся периодически и привлекают внимание экспертов. Но если раньше такой сценарий казался маловероятным в обозримой перспективе, то сейчас ситуация меняется. И здесь важно выделить общую заинтересованность в ослаблении зависимости от доллара и укреплении национальных валют.

Например, Индия заинтересована в этом как никто. Доля экспорта в США составляет около 15% и импорта 5%. При этом более 80% расчётов по экспорту и импорту осуществляется в американских долларах.

Россия и Китай ещё после мирового финансового кризиса 2009 года предложили создать международную резервную валюту. Однако на тот момент полного понимания по этому вопросу не было. Сейчас ситуация переходит в новую плоскость, когда действительно можно перейти к более детальной проработке валютной повестки.

Отдельно отметим, что во внутренних расчётах между Россией и Китаем американский доллар ещё по итогам 2021 года заметно просел и составил не более одной трети от общей суммы сделок. Вероятнее всего, в 2022 году тенденция дедолларизации двухсторонних расчётов продолжится и американская валюта будет постепенно выдавлена.

ШОС – это одна из интенсивно развивающихся организаций в политическом, экономического и научно-техническом плане. На государства ШОС приходится примерно половина населения планеты и четверть мирового ВВП", - сказал Сулейманов.