Погода
$ 81.97 - 82.97
€ 81.74 - 82.74

Сотрудники СИН организовали концерт в доме престарелых

146  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь Дня независимости Кыргызской Республики коллектив художественной самодеятельности департамента по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний посетил и организовал концерт в дом-интернате для престарелых людей.

С поздравительной речью выступил заместитель начальника департамента полковник Кожобеков Муратбек. Несмотря на пожилой возраст, бабушки и дедушки тоже активно приняли участие в концерте, продемонстрировав свои таланты пения и танцев. После мероприятия был организован праздничный обед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422002
Теги:
ГСИН, День независимости, пожилые люди, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  