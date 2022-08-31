Сотрудники СИН организовали концерт в доме престарелых

В честь Дня независимости Кыргызской Республики коллектив художественной самодеятельности департамента по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний посетил и организовал концерт в дом-интернате для престарелых людей.

С поздравительной речью выступил заместитель начальника департамента полковник Кожобеков Муратбек. Несмотря на пожилой возраст, бабушки и дедушки тоже активно приняли участие в концерте, продемонстрировав свои таланты пения и танцев. После мероприятия был организован праздничный обед.