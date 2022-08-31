Глава Ленинского района Русланбек Тагаев поздравил с Днем независимости

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району поздравляет кыргызстанцев с Днём независимости Кыргызской республики.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаем всем мира, единства. Счастья, благоденствия и процветания. Поздравляем всех с главным праздником страны – Днём независимости.

Сегодня мы все исполняем свою историческую миссию строим независимый, процветающий, стабильный Кыргызстан. За три десятилетия у нас создано демократическое государство с новой экономикой и новым единым обществом. На современном витке своего независимого пути Кыргызстан ставит перед собой масштабные задачи решение которых определяет вектор развития государства на долгосрочную перспективу. Главное это люди которые своим трудом, бережным отношением к истории и своим традициям прославляют родную землю и продолжают строить процветающее суверенное государство. Счастья, мира, добра всему народу.

От имени администрации глава ленинского района Русланбек Тагаев.