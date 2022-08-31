Погода
$ 81.97 - 82.97
€ 81.74 - 82.74

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев поздравил с Днем независимости

93  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району поздравляет кыргызстанцев с Днём независимости Кыргызской республики.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаем всем мира, единства. Счастья, благоденствия и процветания. Поздравляем всех с главным праздником страны – Днём независимости.

Сегодня мы все исполняем свою историческую миссию строим независимый, процветающий, стабильный Кыргызстан. За три десятилетия у нас создано демократическое государство с новой экономикой и новым единым обществом. На современном витке своего независимого пути Кыргызстан ставит перед собой масштабные задачи решение которых определяет вектор развития государства на долгосрочную перспективу. Главное это люди которые своим трудом, бережным отношением к истории и своим традициям прославляют родную землю и продолжают строить процветающее суверенное государство. Счастья, мира, добра всему народу.

От имени администрации глава ленинского района Русланбек Тагаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422004
Теги:
День независимости, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  