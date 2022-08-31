Глава Октябрьского района Азамат Дороев поздравил с Днем независимости

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району поздравляет с Днём независимости.

Уважаемые соотечественники примите наши искренние и тёплые пожелания в честь светлого праздника – Дня независимости Кыргызской республики. Мы желаем каждой семье крепкого здоровья, благополучия и стабильности. Сегодня подрастает новое поколение впитавшее в себя дух свободы, успеха и победы, которое своими творческими и интеллектуальными достижениями и добрыми делами прославляет наш Кыргызстан. Желаем каждому кыргызстанскому дому мира согласия и взаимопонимания.

С уважением глава Азамат Дороев